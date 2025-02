Tales of the Shire – Un jeu n’est jamais en retard, Frodon Sacquet

On a appris la nouvelle hier. Le cosy game qui nous promet de vivre une vie paisible de petit hobbit, Tales of the Shire, sortira finalement le 29 juillet prochain, et non le 25 mars comme prévu. Cette annonce décevra forcément les fans du Seigneur des Anneaux qui attendaient avec impatience l’arrivée de ce jeu tout mignon. La principale raison de ce report serait l’optimisation du titre sur toutes les plateformes. Mais cette attente de quelques mois permettra-t-elle aussi aux équipes de nous proposer une expérience encore plus cosy, et surtout, plus unique ?

Les premiers retours des journalistes et joueurs qui avaient pu mettre la main sur Tales of the Shire étaient pour le moins tièdes. Le principal reproche : le jeu n’était qu’une simulation de vie tout à fait ordinaire, avec un « skin » de hobbits. Rien de spécialement cosy, et rien de nouveau dans le genre, alors que l’univers créé par Tolkien a pourtant de quoi pousser à la créativité. C’est là qu’on touche du doigt un problème finalement récurrent dans les cosy games : finalement, est-ce que ce n’est pas un peu toujours pareil ?

Si on vous parle d’un jeu où vous pouvez créer votre personnage, le faire arriver dans une maison plus ou moins abandonnée qu’il va devoir reconstruire et redécorer, jardiner, aller à la pêche, cuisiner, collectionner des tenues, et développer des relations avec habitant de la communauté, sauriez-vous deviner auquel on pense ? Il pourrait tout aussi bien s’agir de Tales of the Shire que de Animal Crossing ou encore de Stardew Valley. Force est de constater que la popularité de ces deux titres fait des émules, à tel point qu’on a l’impression d’être noyés sous les nouveaux jeux du genre, qui finissent par tous se ressembler. Il suffit d’aller se balader dans la catégorie « réconfortant » sur Steam pour le constater.

Il semble que chaque simulation de vie « cosy » essaie de se démarquer en ajoutant son propre petit gimmick. On a donc droit aux personnages de Disney ou à Hello Kitty et ses amis, à Animal Crossing chez les fées ou les vampires, à Stardew Valley avec des magiciens ou des cowboys. Et donc, bientôt, à un jeu du même style dans la Comté. Ces changements de décors sont-ils suffisants pour réellement proposer quelque chose d’unique ? Où est la frontière entre respect des codes d’un genre (ici, la simulation de vie, simulation de ferme et le jeu réconfortant) et simple copier/coller ?

Espérons que ce report de Tales of the Shire laissera le temps aux équipe de Weta Workshop de tenir compte des retours des premiers testeurs. Le studio connait l’univers de Tolkien sur le bout des doigts, et a un boulevard pour proposer une expérience qui rend honneur à la Comté et à la douceur de vivre des hobbits. Rendez-vous le 29 juillet pour se balader nu-pieds dans les collines verdoyantes de la Terre du Milieu en fumant l’herbe à pipe.