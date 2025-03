Une Xbox portable attendue pour cette année 2025 ?

Les consoles portables… Si elles avaient fait rêver les joueurs pendant un temps, force est de constater qu’elles sont aujourd’hui bien loin de nos considérations principales. Certes, certains acteurs ont encore un pied dans le domaine à l’instar de Nintendo avec sa formule hybride ou Valve avec son Steam Deck. Mais, il se pourrait bien que très bientôt un autre nom (et pas des moindres) s’ajoute à la liste de ses artisans du portable. Et, ce dernier ne serait nul autre qu’Xbox.

Ce qui ne serait nullement étonnant. En 2024 déjà, Phil Spencer (directeur de la branche Xbox) évoquait cette volonté de produire une version portative de sa console. Or, s’il semblait par la suite plus confiant quant à cette éventualité, il admettait également (lors d’un entretien avec Bloomberg notamment) que ce projet, très tentant, ne verrait certainement pas le jour avant plusieurs années.

Cependant, la donne semble aujourd’hui avoir changé. Car, d’après les nouveaux propos rapportés Windows Central, la machine serait dorénavant prévue pour une sortie en cette année 2025. Quoiqu’il faut émettre quelques nuances, puisqu’il ne s’agirait non pas d’une console portable à proprement parler mais d’un PC Gaming (au nom de code Keenan) façonné en collaboration avec une autre marque, dont l’identité resterait encore à être confirmé.

Si cela est, il s’agira alors de prémices au véritable chapitre que veut ouvrir Microsoft. Pour cause, sa vraie console portable ne devrait être qu’une réalité à partir de 2027, une année qui, conjointement, devrait aussi révéler la nouvelle génération de console de la firme. Est-ce à dire qu’Xbox pencherait vers un avenir placé sous le signe de l’hybridation comme Nintendo ? On en sait trop rien… À ce stade, on ne peut que spéculer ou rêver.

Mais (comme le souligne Polygon d’ailleurs) il n’y a rien de concret pour le moment. Cependant, cette nouvelle information, vient en quelque sorte étayer une autre survenue en début d’année qui allait dans le sens du fameux PC mentionné plus haut. Et, avec la concordance de tant d’éléments, il est difficile de ne pas y croire.

Maintenant, il ne reste plus qu’à attendre que Microsoft communique à ce sujet, et, s’il va dans ce sens, qu’il nous donne les caractéristiques de cette supposée machine dont l’OS devrait être pensé (selon des déclarations antérieurs) à merveille.