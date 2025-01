La nouvelle console portable Xbox serait un PC ?

Avec pas loin de 150 millions d’unités vendues, la Switch fait saliver la concurrence. Console hybride qui permet de réunir le meilleur des deux mondes, la Switch a remis la console de jeu portable au centre de l’équation. Qu’il s’agisse de Steam Deck ou de PS Portal, tous les constructeurs veulent sortir leur propre console portable.

Le salon est devenu la pièce de la maison où trône traditionnellement une console de jeu. Or, les joueurs sont de plus en plus âgés et, avec l’âge, viennent la vie de couple ou même la vie de famille. Avec plusieurs personnes sous un même toit, la télévision devient convoitée et, pour jouer, tout se complique. Quand votre âme sœur veut regarder la deuxième saison de Squid Game, la session d’Helldivers 2 sur PS5 est inévitablement reportée…

Certaines entreprises ont rapidement compris qu’un nouveau besoin était en train d’émerger. Nintendo y a répondu avec un grand coup d’avance grâce à sa Switch. Sony, quant à lui, a pris le train en marche avec sa PS Portal. D’autres acteurs se sont également invités à la fête : Valve avec son Steam Deck, Lenovo avec sa Legion, sans oublier le ROG Ally d’ASUS. Mais alors, qu’en est-il de Microsoft ?

Quelques rumeurs émergeaient de ci de là concernant une console portable Xbox mais c’est The Verge qui nous informe que ce serait plutôt une console sous Windows qui proposerait l’expérience Xbox.

Lorsque The Verge interroge Jason Ronald, le nouveau vice-président de chez Microsoft, il répond à peu près ceci :

Je dirais que cela consiste à réunir le meilleur de Xbox et de Windows, car nous avons passé les 20 dernières années à développer un système d’exploitation de classe mondiale, mais il est vraiment limité à la console. Ce que nous faisons, c’est nous concentrer sur la manière d’apporter ces expériences, à la fois pour les joueurs et les développeurs, à l’écosystème plus large de Windows.

Bien conscient qu’un marché lui échappe, Microsoft accuse de son retard. L’entreprise aura intérêt à bien gérer sa communication autour de cette machine car beaucoup y verront surtout un ordinateur portable orienté gaming plutôt qu’une Xbox nomade.

Avec une communication déjà ratée auprès du grand public sur les Series S et X, Microsoft a grand besoin de simplifier les choses. Malheureusement, en l’état, le système d’exploitation de la prochaine expérience Xbox brouille déjà un peu les pistes.

Une autre question nous taraude : si la console offre un système d’exploitation Windows, il sera alors peut-être possible d’aller chercher ses jeux sur GoG ou bien encore sur Steam ? Si le fait de ne pas emprisonner son consommateur dans un écosystème est louable, personne ne l’a jamais fait jusqu’ici. Si la marque communique là-dessus, beaucoup pourrait y voir un certain attrait.

On compte toujours sur Microsoft pour titiller Sony qui n’a, à nos yeux, pas coché toutes les cases de la meilleure console portable avec sa PS Portal (inutilisable sans PS5, très dépendant du réseau internet du domicile, pas de Bluetooth…). Mais la concurrence avec Valve ou encore Lenovo, ou bien même Nintendo et sa Switch 2 qui ne devrait plus trop tarder, sera très rude.

On espère pour la marque américaine qu’il n’est pas trop tard et que sa nouvelle machine n’arrive pas après la guerre des consoles portables…