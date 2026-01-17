Terraria 1.4.5 est imminent et marquera la fin du développement du jeu

Après trois années de développement, Re-Logic a officiellement annoncé la date de sortie de Terraria 1.4.5. Cette mise à jour majeure, initialement prévue pour 2023, sera disponible le 27 janvier 2026. Ted Murphy, responsable de la stratégie commerciale du studio, a expliqué que des raisons techniques ont retardé sa publication, initialement planifiée entre fin décembre et début janvier. Cette mise à jour représente certainement, la dernière phase de développement pour le jeu de survie et d’exploration sandbox si l’on en croit les dires d’Andrew Spinks, créateur de Terraria.

Des changements sans fin

En novembre 2022, Whitney Spinks alias Cenx, vice-présidente de Re-Logic, avait indiqué que la mise à jour 1.4.5 serait relativement limitée en termes de contenu. Elle avait mentionné que le développement d’un nouveau jeu semblait plus intéressant pour l’équipe que de continuer à ajouter des fonctionnalités au premier opus. Spinks avait également confirmé à l’époque que la 1.4.5 ne connaîtrait pas l’extension imprévue qu’avait connue la mise à jour nommée « Labor of Love ». Cette dernière avait été développée à la suite de l’obtention du Steam Award éponyme.

Mais contrairement aux plans initiaux qui prévoyaient une mise à jour modeste, la version 1.4.5 de Terraria a considérablement évolué au cours de son développement. Le changelog (long comme un roman de Tolkien) inclut désormais de nombreuses fonctionnalités majeures, notamment une refonte du système de housing des PNJ, l’introduction de véhicules télécommandés permettant de traverser rapidement le monde du jeu, et l’ajout de nouvelles armes comme la lance et le fouet en slime.

Parmi les autres ajouts notables figurent également un outil hybride appelé « axerang » pour l’abattage d’arbres, des patins à roulettes, ainsi qu’un nouveau familier en forme de poisson-globe. La liste complète des nouveautés est disponible sur le wiki officiel. Le crossplay, une fonctionnalité attendue par la communauté, ne sera pas incluse dans la version initiale de cette ultime mise à jour majeure. Re-Logic a précisé que cette fonction sera déployée après la correction de tous les bugs identifiés lors du lancement de la mise à jour. Elle permettra aux joueurs sur consoles, PC et mobiles de se rejoindre.

Et Terraria 2 dans tout ça ?

Quant à Terraria 2, le projet semble exister puisque Andrew Spinks a partagé un collage de visuels conceptuels, mais il n’a donné aucun indice quant à une éventuelle fenêtre de sortie. On sait simplement qu’il partagera de nombreux éléments en commun avec son prédécesseur tout en étant très différent. Le jeu vise à développer davantage l’univers Terraria au travers d’une infinité de mondes, de biomes plus variés et d’un univers plus cohérent.

On sait simplement que le développement de Terraria 2 aurait commencé après la sortie de la 1.2, en février 2012. Whitney Spinks a par ailleurs déclaré que ce que Re-Logic nomme « game two » était entré en phase de pleine production après la sortie de la 1.4, sans que l’on sache vraiment s’il s’agit de Terraria 2 ou d’un autre projet.

Patience donc, car l’historique de Re-Logic montre une approche particulière du développement : bien que le créateur de Terraria affirme que c’est terminé pour celui-ci, il convient de rappeler que le studio a qualifié de « finales » plusieurs de ses mises à jour, avant de revenir avec du contenu supplémentaire, comme ce fut le cas pour Journey’s End (1.4) en 2020 ! Rendez-vous est donc pris pour le 27 janvier 2026.