tt

La sortie d’Hytale fait des miracles

hytale_démarrage_accès_anticipé

Kivy

Joueur éclectique, j’aime enrichir mon backlog avec des jeux divers et variés. Passionné aussi de cinéma et du genre horrifique en général, découvrir de nouvelles choses m’anime et me motive dans ce milieu.

guest

0 Commentaires
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

Hytale


    • Développeur :

      Hypixel Studios

    • Genre : RPG
    • Date de sortie : N/C
    PCPS5Switch 2SwitchXbox Series...

Test Big Hops – La petite grenouille qui traîne avec les plus grands

Test Marble’s Marbles – Retomber en enfance, au carré !

Test Dragon Quest I & II HD-2D – Les origines de la saga sublimées