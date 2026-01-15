La sortie d’Hytale fait des miracles

Près de huit ans après son annonce initiale, Hytale est enfin disponible. Beaucoup n’y croyaient plus et, même lors de l’annonce de sa sortie en novembre dernier, il restait légitime de se montrer sceptique. Pourtant, le jeu est bel et bien là, accompagné de millions de joueurs dès son lancement.

En effet, pour son tout premier jour de commercialisation, Hytale se serait écoulé à plusieurs millions d’exemplaires. Un chiffre vertigineux, d’autant plus impressionnant qu’il n’en est encore qu’à ses débuts en matière de développement. Comme l’avaient déjà précisé les développeurs, cette version marque avant tout le point de départ du projet. Les joueurs découvrent aujourd’hui une base proche de celle présentée lors des premières annonces, appelée à évoluer et à s’enrichir au fil du temps.

Retour à la case départ

Avec un temps de développement aussi long, il est logique de se demander pourquoi le jeu arrive dans un état encore aussi précaire, avec un contenu relativement limité. Malgré des qualités bien présentes, Hytale est loin d’être terminé. Toutefois, cette situation s’explique en grande partie par le rachat du projet, dont le coût a été bien plus important qu’il n’y paraît.

Lorsque les développeurs ont repris le contrôle du jeu, ils n’ont malheureusement pas pu récupérer l’intégralité du travail réalisé sous l’égide de Riot. L’équipe a donc dû faire face à un véritable retour en arrière afin de pouvoir reprendre pleinement la main sur le projet. Un mal pour un bien, peut-être. Si Riot a fini par abandonner Hytale, ce n’était sans doute pas sans raison. Les développeurs disposent désormais d’une liberté totale pour poursuivre le développement là où tout s’était arrêté. Pour accompagner cette sortie, l’équipe a d’ailleurs partagé une vision plus claire de ce qui attend les joueurs dans les mois à venir.

Hytale proposera un mode Aventure doté d’une véritable narration, de systèmes de progression plus poussés, ainsi que de donjons intégrant des combats de boss et bien d’autres contenus. Le jeu intégrera également des mini-jeux officiels, axés sur des expériences sociales et des modes multijoueurs compétitifs. Concernant la génération de mondes par défaut, celle-ci passera en version V2, avec pour objectif de proposer des environnements plus riches et cohérents, tout en renforçant l’intégration des mods. Et venant des créateurs de l’un des serveurs Minecraft les plus connus au monde, Hypixel, il est naturel que ces derniers occupent une place centrale dans l’expérience Hytale.

L’intégration des mods est d’ores et déjà pleinement fonctionnelle, et les joueurs s’en donnent à cœur joie pour améliorer le jeu ou proposer de nouvelles fonctionnalités. Hytale s’inscrit ainsi comme un véritable projet communautaire, à l’image de ce qu’a pu être le serveur Hypixel en son temps. Cette fois, c’est l’ensemble du jeu qui permet à ses joueurs et joueuses d’apporter leur pierre à l’édifice. Une approche pertinente pour faire perdurer un titre qui aura connu de nombreux tumultes au cours de son développement. Désormais, la suite n’a plus qu’à être écrite.