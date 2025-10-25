Sleep Awake – Le réalisateur de Spec Ops: The Line va à nouveau nous empêcher de dormir

Cory Davis, le réalisateur de l’exceptionnel Spec Ops: The Line vient de présenter son nouveau projet nommé Sleep Awake. La news pourrait s’arrêter ici, et ce serait suffisant pour convaincre un grand nombre de joueurs d’aller ajouter le titre à leur wishlist (c’est peut-être d’ailleurs le cas !).

Spec Ops: The Line appartient en effet à cette catégorie très resserrée de jeux qui furent si importants pour l’industrie, et reste, plus de 10 ans après sa parution, tout à fait pertinent, y compris dans sa réalisation. C’est l’un des rares jeux à avoir questionné le média, et les actions du joueur sur le thème de la violence, des meurtres de masse commis par les joueurs et leurs avatars tout au long de leurs aventures vidéoludiques, et ce, sept ans avant The Last Of Us Part II. Une réflexion perturbante qui, de plus, embrasse le gameplay et lui donne du sens, faisant le Spec Ops: The Line une sorte d’œuvre totale, et pas juste un jeu qui « parle » d’un sujet important.

« I can get no sleep… »

Que son réalisateur publie un nouveau titre est donc forcément un petit événement. Sleep Awake se présente comme un jeu d’horreur psychédélique, dont le pitch ne sera pas sans rappeler A Nightmare on Elm Street et ses suites, la série de films mettant en scène Freddy Krueger. Le jeu se passe en effet dans un monde dans lequel un étrange phénomène fait disparaître les gens qui s’endorment. Les derniers survivants doivent donc tout faire pour résister au sommeil. Un projet qui a peu de chance de tenir sur la durée…

Le trailer publié à l’occasion de l’événement Galaxy Showcase (une présentation de jeux orientés AA et indés) nous montre une D.A. intriguante, avec des passages très « jeu vidéo », et d’autres qu’on pourrait prendre pour des extraits en full motion vidéo. On pense à certaines images de Control (même si le titre sera probablement moins orienté action/jeu de tir), mais aussi, forcément, à The Evil Within. On imagine d’ailleurs que la clé du jeu pourrait avoir des liens avec celle du jeu de Shinji Mikami…

Et si vous trouvez que Sleep Awake ferait un super nom de groupe de rock, dites vous que ce n’est peut-être pas par hasard : le jeu est développé en duo, par Cory Davis, donc, et Robin Finck, membre des Gun’s ans Roses mouture « Chinese Democracy » et qui accompagne à la guitare Nine Inch Nails sur scène.

Et pour compléter ce namedropping autour de Sleep Awake, il reste à noter que le jeu est édité par Blumhouse, la maison spécialisée dans le film d’horreur à succès (les franchises American Nightmare et Insidious, mais aussi Split, Get Out ou Happy Death Day…) qui s’est récemment lancé dans l’édition de jeux vidéo (Fear The Spotlight…). Sleep Awake est attendu le 02 décembre prochain, sur PC, Xbox Series et PS5. Une courte démo est en ce moment proposée sur Steam.