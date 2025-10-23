Tormented Souls 2 – Une suite pour accueillir Halloween

Après que l’effervescence provoquée par les classiques comme Resident Evil fut retombée, les joueurs commençaient à manquer de jeu du genre. La mode des caméras fixes était passée, et la saga de Capcom ne comptait pas revenir en arrière de sitôt. Mais du côté des indépendants, on a alors connu toute une vague de jeux inspirés du genre. L’un d’entre eux s’était plutôt bien démarqué : Tormented Souls. Il proposait une expérience classique avec un univers propre. Son succès a décidé les développeurs de remettre le couvert avec Tormented Souls 2.

Tormented Souls 2 est développé par la même équipe que le premier, Dual Effect, un studio chilien attaché à faire perdurer le style old-school du survival horror. Les développeurs sont restés discrets quant à la création du jeu : une interview réalisée pendant le développement du premier opus évoquait déjà la volonté des créateurs de préserver ce côté authentique et propre à l’univers des survival-horror des années 2000. Uune approche que les grands éditeurs ont délaissée pendant un temps, préférant explorer d’autres formes pour toucher un public plus large.

Dans une interview donnée lors du développement du premier épisode, Gabriel Araneda expliquait :

Nous avons toujours aimé les vieux jeux d’horreur et leur style, c’est pourquoi nous avons voulu créer un jeu dans ce style ancien, mais avec les technologies actuelles, pour tous les amateurs de ce genre comme nous. Les jeux ont beaucoup changé au fil du temps, ce qui est normal, mais d’une certaine manière, nous ressentons une certaine nostalgie pour les bons vieux jeux de survival horror et, avec ce projet, nous faisons de notre mieux pour faire revivre cette sensation d’antan.

Une philosophie que le studio semble vouloir conserver avec cette suite.

Nouveau décor, même cauchemar

Pour le premier jeu, la volonté des créateurs était de naviguer entre l’horreur psychologique d’un Silent Hill, le gameplay d’un Resident Evil et l’ambiance immersive d’un Alone in the Dark, un pari réussi qui avait su mêler les genres et créer une expérience fidèle. Soutenu par l’Unreal Engine 5, Tormented Souls 2 veut retrouver la même ambiance, sombre et dérangeante. Le gameplay bénéficie d’améliorations qui semblent principalement perfectionner l’expérience du joueur plutôt que de totalement la renouveler. Entre nouveaux environnements et mécaniques affinées, l’expérience semble renforcer tout ce que le premier avait amorcé. Reste à voir si cette formule renforcée parvient à recréer l’enthousiasme du premier opus.

Le jeu poursuivra l’histoire des sœurs Walker. Quelques mois après le premier opus, la sœur de Caroline, Anna, est en proie à d’horribles visions de violence et de mort, les poussant toutes les deux à se rendre dans une ville nichée au sud du Chili nommé Villa Hess. Le jeu est déjà disponible depuis sur Playstation 5, Xbox Series et PC (Steam, Epic Games Store).