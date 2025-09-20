tt

De nouvelles bizarreries chez l’éditeur Critical Reflex

Critical reflex direct annonces

ElMama

27 ans, épris de symbolisme et obsédé par le sens des choses, mes œuvres pivots sont Evangelion et Nier Automata. Surtout passionné par le jeu vidéo japonais, sa culture, et moult autres trucs de nerd.

guest

0 Commentaires
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

Derniers Tests JV

Test Everybody’s Golf Hot Shots – La licence au fond du trou

Test Lego Voyagers – Une balade coop pleine de douceur et de briques

Test Donkey Kong Bananza DLC : L’Île de DK – Une addition un peu salée ?