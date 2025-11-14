tt

Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake hantera nos écrans en 2026

Les soeurs jumelles Mio et Mayu vivent un cauchemar éveillé.

HypodermicWitch

Dévoreuse de lore invétérée, je me perds volontiers dans des RPG médiévaux plus longtemps que Geralt dans son bain. Passionnée de quêtes secondaires, d’énigmes tordues et de chaque livre poussiéreux trouvé en jeu, je traque les détails comme un célèbre détective. Ah, et j’ai le même prénom qu’un personnage culte du jeu vidéo… coïncidence ? Je ne pense pas.

guest

0 Commentaires
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

Derniers Tests JV

Test Winter Burrow – L’hiver vient, et il est très mignon

Test Double Dragon Revive – Prisonnier du passé ?

Test ARC Raiders — Il s’extrait de la niche et termine premier au marathon