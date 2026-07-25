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25 ans plus tard, la Dreamcast va accueillir un nouveau titre

White Creek essaie de ressusciter la Dreamcast

Sreex

Rescapé de la terrifiante industrie du sacro saint Jeu Vidéo, je peux aimer n'importe quel jeu qui ose faire les choses à fond. Joueur invétéré de MMO depuis la tendre enfance, mais également cinéphile et lecteur assidu de tout ce qui contient des images.

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