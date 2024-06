Final Fantasy IX Remake – Square Enix se montre peu engageant

Après la réussite critique de Final Fantasy VII avec Remake et Rebirth, Square Enix semble bien prêt à proposer d’autres remakes. Même si le projet avait déjà fuité, Final Fantasy IX Remake semble de plus en plus proche. Nombreux sont les fans de la première heure qui ont envie de parcourir de nouveau Héra, mais il est sûr qu’un remake est aussi un moyen de parler aux nouvelles générations, le jeu étant sorti en 2001, ce qui ne rajeunit personne.

Si nous rédigeons ces lignes aujourd’hui, c’est principalement à cause de Midori, un leaker généralement bien informé qui a récemment relayé des informations sur Final Fantasy IX Remake :

Il nous apprend que le projet était donc initialement réalisé en externe mais que Square Enix, insatisfait, aurait décidé de rapatrier le travail à la maison. Épargné par les récentes restructurations, le jeu pourrait même sortir pendant l’exercice fiscal qui vient de commencer, celui-ci se clôturant le 31 mars 2025. On ne sait toutefois rien de l’envergure du projet, parle-t-on d’un triptyque comme pour FFVII ou bien d’un titre plus ramassé qui tiendrait en un seul jeu ?

Il est intéressant de lier ces rumeurs avec le bilan de Square Enix sur son exercice fiscal, et a fortiori son plan de restructuration. Pour résumer rapidement, le bilan se compose de rentrées d’argents décevantes et d’une stratégie non payante qui consistait à sortir beaucoup de doubles A en espérant qu’un de ceux-ci se démarque et rentabilise les autres projets.

Le plan pour les 3 prochaines années change radicalement, car il veut se concentrer sur les titres triples A. Avec des slogans comme « la qualité avant la quantité », autant de paillettes pour les actionnaires, Square Enix essaie bien évidemment d’amortir les déceptions récentes. Pour autant, la cannibalisation des titres du studio japonais était réelle, celui-ci n’ayant même pas le temps de préparer de véritables campagnes de communication tant les sorties étaient rapprochées.

Ce changement de stratégie est en fait totalement calqué sur les différentes analyses marketing récentes (voire celle de Kotaku en lien) : le temps de jeu est consacré à des jeux qui ont généralement plus de 5 ans, la nouveauté se trouve très vite noyée dans un tourbillon de sorties qui confine au chaos. Il est donc totalement logique pour Square Enix de jouer sur le terrain de la nostalgie et de ralentir la cadence de production.

Avec le remake de FF VII, le studio apporte un objet hybride qui joue à la fois sur le terrain de la nostalgie et sur celui de la nouveauté. Prise de risque nécessaire pour réactiver aussi tout un marché secondaire, on aura ainsi vu des figurines ressortir du catalogue de Square Enix, de nombreux concerts ou une sortie d’Advent Children au cinéma venir dynamiser FF VII Rebirth. Mais outre cette prise de risque de modifier l’histoire d’un jeu culte, c’est surtout plus prosaïquement que le problème se pose.

Il faudra venir à bout de 3 jeux pour connaître l’entièreté de l’histoire, ces 3 jeux demandant nécessairement d’être faits dans l’ordre, ajoutons qu’avoir fait le jeu de base est également un plus non négligeable. Le tout demande donc environ 150 heures de jeu et n’oublions pas que ces 3 mêmes jeux sortent sur 3 consoles différentes, l’accessibilité devient un problème.

En découle une décision importante, Square Enix semble vouloir s’ouvrir à d’autres consoles. Même si l’histoire des deux entreprises, Sony et Square Enix, est liée, le nouveau directeur général, Takashi Kiryu estime qu’une sortie sur un plus grand parc de console est nécessaire, les ventes étant jugées par Square Enix comme conforme aux attentes à la sortie, mais décevantes sur le moyen et long terme.

On peut donc en conclure que la mise en avant des licences phares de Square Enix rentre en accord total avec la nouvelle stratégie du studio nippon. Final Fantasy IX Remake est donc tout sauf une anomalie pour le futur du studio. Jeu multi-plateforme qui concentre des affects forts en jouant la carte de la nostalgie mais également de la nouveauté tout en ravivant un cross-média puissant, et c’est une affaire qui roule !