ARTE Riff Mountain, quand le Hellfest débarque dans Fortnite

Une nouvelle île fait son apparition dans Fortnite et elle va plaire aux amateurs de métal. ARTE s’associe avec SoWhen? The CreaTech Company pour rendre hommage au Hellfest, le festival de métal le plus célèbre de France, avec le projet ARTE Riff Mountain. ARTE, partenaire depuis 10 ans du festival Hellfest et fervent adepte de l’innovation a décidé de créer, grâce à Fortnite Creative, son propre univers dédicacé au public fidèle et passionné de la communauté métal. Ce n’est donc pas une collaboration commerciale avec Epic Games mais une envie profonde d’Arte de proposer un jeu musical immersif.

Une montagne légendaire surgit dans Fortnite

Tous les 666 ans, The Riff Mountain (La Montagne des Riffs) surgit des profondeurs de la terre et avec elle, un pouvoir surnaturel gardé par un portail solidement verrouillé. Pour ouvrir le portail et donc accéder à la dernière défense contre la menace du mainstream, les joueur.euses devront faire appel à la puissance du métal. Afin d’obtenir cet étrange pouvoir, vous devrez collecter des décibels en résolvant des énigmes et en réussissant des défis. Toute l’énergie collectée sera alors offerte à la Riff Divinity, une gigantesque statue automate capable d’ouvrir le portail vous séparant de votre objectif. Mais où il y a pouvoir, il y a conflit : quatre clans se sont formés au sein de la grande famille des métalleux, chacun ayant sa vision du métal et son style. Selon vos préférences, vous choisirez le clan qui vous correspond et vous battrez aux côtés de vos camarades afin de remporter la victoire dans le cœur de la montagne.

Avec son lore presque mythologique et son esthétique gothique inspirée du Hellfest, ARTE Riff Mountain nous immerge dans une épopée musicale coopérative, ludique et amusante.

Une ode à la scène métal made in France

Plus qu’un jeu, ARTE Riff Mountain est un événement culturel et éducatif. En plus des nombreux clins d’oeil au Hellfest sur son île, il vous permettra de découvrir de nombreuses anecdotes sur les sous-genres du métal ainsi que les légendes qui ont marqué le genre. Fortnite s’avère être un formidable terrain de jeu pour rendre accessible la culture métal à des millions de joueur.euses autour du monde. C’est un lieu de rencontre pour deux communautés de passionné.es, gamers comme métalleux.ses, afin de leur permettre d’échanger et de partager des moments inoubliables. Avec ses zones secrètes et ses défis loufoques, ARTE Riff Mountain promet de beaux souvenirs !

L’île est évolutive et bien d’autres surprises vous attendent jusqu’au Hellfest 2026. Voici quelques dates clés importantes :

21 novembre 2025 : Publication de la version early access d’ ARTE Riff Mountain

Printemps 2026 : Evénement surprise !

Juin 2026 : Publication de l’expérience complète d’ARTE Riff Mountain (Hellfest 2026)

Code de l’île : 9804-2098-9196