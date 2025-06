Resonance: A Plague Tale Legacy – Pas de rat mais un minotaure

Les Bordelais de chez Asobo Studio refont parler d’eux avec la récente annonce du prochain épisode de leur célèbre saga aux rats. Resonance: A Plague Tale Legacy s’annonce donc comme la troisième entrée de la série. À noter que celle-ci sera un spin-off de la trame principale.

Même formule, plus d’action, autre cadre

Ce nouvel épisode ne dérogera pas à la règle de la fine combinaison entre énigmes environnementales et phases d’action/infiltration. Cependant, cette recette avait le défaut (s’il en est véritablement un) de proposer peu d’affrontement direct au sein de son gameplay hormis quelques moments scriptés. Resonance: A Plague Tale Legacy s’écartera donc un peu de ce chemin en proposant un peu plus de combat « à la fois intuitifs et gratifiants ». Tout cela est justifié par la nouvelle protagoniste, Sophia, guerrière aperçue dans Requiem, qui remplacera la frêle Amicia, dont les aptitudes au combat se limitaient à la fronde.

Le contexte de ce jeu sera pour le coup assez différent de celui des précédents. Au revoir la France pesteuse, Sophia évoluera en Grèce moyenâgeuse quinze ans avant les évènements d’A Plague Tale, débarquant sur l’île du Minotaure pour y découvrir les secrets d’une ancienne civilisation et ceux de son propre passé.

Ce nouveau cadre comme cette nouvelle protagoniste signent également la disparition de ce qui a donné son nom à la série, la peste et ses hordes de rats. Hugo, le frère d’Amicia, ne sera évidemment pas présent non plus, alors comment intégrer ce nouvel opus dans l’univers ? Il semblerait que la Macula dont Hugo deviendra le Porteur puisse se manifester de différentes façons…

Asobo, ou jongler entre plusieurs styles

Les dernières années chez Asobo Studio ont engagé le studio sur plusieurs voies, qu’il a su maîtriser malgré leur disparité. Initialement vu comme un petit studio permettant l’adaptation de films Pixar, Microsoft l’a recruté comme partenaire pour ses différents outils de Motion Gaming, notamment la Kinect, qui n’a pas eu le succès escompté, renvoyant Asobo comme collaborateur de productions comme Quantum Break ou petit développeur pour des jeux Disney.

Pourtant, il semblerait que c’est la collaboration avec Ivory Tower sur The Crew en 2014 qui engagera Asobo sur la voie du succès. Si celui-ci ainsi que sa suite recevront un avis globalement bon, il leur sera reproché un côté trop arcade par rapport aux autres simulateurs de course, critique qu’Asobo embrassera complètement pour créer le simulateur de vol ultime, Microsoft Flight Simulator, qui recevra de multiples récompenses.

En même temps, le studio sort en 2019 le premier épisode de la série A Plague Tale: Innocence, lui aussi grandement récompensé. Avec cette désormais double casquette, Asobo semble tenter de diversifier ses compétences. Resonance: A Plague Tale Legacy est prévu pour 2026 sur Xbox Series, PlayStation 5 et Steam.