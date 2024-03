Ghost Recon – Le prochain jeu beaucoup plus réaliste ?

Avec son retour sur le devant de la scène grâce à Ghost Recon: Wildlands, en 2017, la franchise Ghost Recon semblait également revenir dans les cœurs. En témoigne son bon score sur metacritic et l’intérêt renouvelé pour cette ancienne franchise qui avait entrepris avec succès le virage des jeux en monde ouvert, grande tendance de cette période.

Néanmoins, Ubisoft n’a pas réussi à transformer l’essai, et Ghost Recon: Breakpoint, sorti en 2019, a subi les foudres des joueurs pour les mauvais choix pris par les équipes de développements : connexion internet obligatoire même pour jouer en solo, histoire peu intéressante, ennemis « sacs à pv », monde vide, IA affligeante, pas de coéquipiers IA contrairement au premier jeu, etc. Un jeu à la fortune moins heureuse qui semblait avoir de nouveau sonné le glas de la franchise.

On apprend toutefois, de par le journalise souvent bien informé Tom Henderson, qui a pu échanger avec des sources au sein du studio français sous condition d’anonymat et de non partage des vidéos qui lui ont été montrées, que la prochaine itération des Ghost Recon serait en développement avec une fenêtre de sortie établie vers 2025 voire 2026.

Le journalise avance que le prochain jeu changera de nouveau de style et adoptera une orientation beaucoup plus réaliste, presque de la « simulation militaire », avec une vue à la première personne et une ambiance proche de celle d’un Ready or Not.

Le scénario du jeu mettrait en avant un conflit en Asie du Sud-Est, marqué par des crimes de guerre, au cours duquel les Ghosts doivent s’infiltrer et localiser une personne. Le titre serait volontairement sombre et s’inspirerait des Call of Duty pour certaines scènes potentiellement propices à la controverse.

Tom Henderson cite ainsi une séquence de jeu qu’il a pu voir mettant en scène les Ghosts réalisant qu’ils étaient sur le point d’abattre un bébé porté par un homme, pensant qu’il s’agissait d’une bombe.

Si l’orientation du prochain Ghost Recon à cet instant du développement demeure la même jusqu’à la sortie, ce serait un parti pris intéressant de la part d’Ubisoft.