Unrecord – D’un réalisme perturbant

C’est là un fantasme partagé par la majorité des joueurs que de découvrir des jeux aux visuels toujours plus réalistes et immersifs. Aussi lorsque Epic Games a présenté, l’année dernière, la dernière mouture de son moteur de jeu maison, l’Unreal Engine 5, aux graphismes, animations et effets proprement bluffants, on ne pouvait que se réjouir du bond technologique en cours et des opportunités incroyables pour développer des jeux vidéos toujours plus immersifs, floutant toujours davantage la frontière entre la réalité et le virtuel.

C’est donc fort des possibilités offertes par l’Unreal Engine 5 que le studio français DRAMA a présenté il y a quelques jours son projet de FPS : Unrecord, par le biais d’un petit trailer d’annonce et de présentation du gameplay, présent en fin d’article. Le moins que l’on puisse dire est qu’effectivement le jeu est incroyablement immersif grâce aux décors photoréalistiques, mais aussi, et surtout, par le fait que la caméra du jeu est en fait la bodycam d’un policier que l’on joue, et que les mouvements de caméra reconstituent très (trop?) bien ceux d’une personne en train de courir, se déplacer et en action de combat. À tel point que quelques voix se sont élevées dénonçant un « fake », ce à quoi Alexandre Spindler, le directeur créatif du studio a répondu en reproduisant la vidéo du trailer sous Unreal Engine 5.

En soi, on devrait saluer bien bas cette prouesse de développement, mais une certaine gène est apparue à cause de ce réalisme. Certains médias américains ont exprimé leur inconfort face à ce qui ressemble beaucoup à des extraits de bodycam diffusés au public lors de violences policières avérées ou présumées, ce qui se fait beaucoup aux États-Unis. Il est en effet obligatoire pour les policiers américains d’avoir une bodycam allumée en permanence pour surveiller leur comportement en service mais aussi pour servir de preuves en cas d’infractions réalisées ou subies. Une chaîne comme Police Activity a ainsi acquis une certaine notoriété en publiant régulièrement ce genre d’extraits de bodycam lors de violences médiatisées, mais de telles pratiques sont largement méconnues en dehors des États-Unis.

Le studio français a alors réagi face à ce malaise en assurant que le jeu est apolitique et ne fait aucun militantisme :

« En tant que studio français s’adressant à un public mondial, le jeu ne s’engage dans aucune politique étrangère et ne s’inspire d’aucun événement réel. Le jeu évitera évidemment tous les sujets indésirables tels que la discrimination, le racisme, la violence contre les femmes et les minorités. Le jeu n’aura aucune vision biaisée ou manichéenne des actes criminels et de la violence policière. Nous respectons et comprenons également les personnes qui peuvent se sentir dérangées par les images du jeu. L’art ne peut lutter contre l’interprétation. »