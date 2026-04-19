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Last Flag – Le lancement (très) timide du jeu d’Imagine Dragons

Personnages Last Flag

antbrd

25 ans et presque autant de temps à arpenter des univers entièrement faits de pixels. Cinéaste de formation qui aime penser le jeu aussi à travers ses liens avec le 7ème art. Resident Evil 4 au CE2, ça laisse des séquelles.

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