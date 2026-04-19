Last Flag – Le lancement (très) timide du jeu d’Imagine Dragons

Sorti le 14 avril 2026, Last Flag arrive avec une promesse assez claire : proposer une lecture différente de la capture de drapeau dans un format de shooter compétitif accessible. Développé par Night Street Games et lancé directement comme un jeu multijoueur orienté service, le titre s’appuie sur un modèle pensé pour évoluer dans le temps, avec la promesse de mises à jour régulières et de contenu saisonnier. Le projet, porté notamment par Dan Reynolds, chanteur du groupe Imagine Dragons, n’a pourtant pas encore réussi à transformer cette proposition en véritable dynamique de lancement.

Un gameplay lisible mais standardisé

Le principe de Last Flag repose sur une phase de préparation qui distingue le jeu de nombreux concurrents : chaque équipe place son drapeau dans une zone de la carte avant le début de la manche. Cette étape introduit un léger enjeu de lecture et de bluff, capable de modifier les premières secondes de chaque partie.

Une fois cette phase passée, le jeu bascule vers une structure plus classique de confrontation en équipes 5v5. Les objectifs restent clairs, les déplacements lisibles et l’ensemble cherche avant tout à favoriser des sessions rapides. Le jeu mise également sur une galerie de personnages aux capacités distinctes, dans une logique proche du hero shooter.

C’est précisément dans cette transition que le jeu montre ses limites. Là où des titres installés comme Overwatch ou Apex Legends s’appuient sur une identité forte, des personnages immédiatement reconnaissables, un rythme de jeu très marqué, et/ou des mécaniques secondaires structurantes, Last Flag reste davantage centré sur son idée initiale que sur un système global suffisamment distinctif.

Son esthétique inspirée des plateaux télévisés rétro, pourtant identifiable au premier regard, ne suffit pas à compenser ce manque d’identité en jeu, où les sensations restent plus génériques. Le résultat est un jeu fonctionnel, cohérent dans son exécution, mais dont la proposition peine à évoluer au-delà de son concept de départ.

Démarrage en demi-teinte dans un genre saturé

Au-delà du gameplay, la principale fragilité de Last Flag concerne son lancement. Comme beaucoup de jeux multijoueurs récents, son équilibre repose directement sur la densité de sa base de joueurs les premières semaines. Dans les faits, les premiers retours font état d’une activité encore limitée, avec des temps d’attente parfois irréguliers et une rotation de joueurs qui ne semble pas encore stabilisée. Ce type de configuration a un impact direct sur la perception du jeu : moins de fluidité dans l’enchaînement des parties, et donc une expérience globalement moins constante.

Dans un marché où les jeux service s’inscrivent souvent dans des cycles d’attention très courts, cette phase initiale devient déterminante. Last Flag ne semble pas rencontrer de rejet marqué, mais plutôt une forme de diffusion progressive, sans véritable accélération.

Le titre se retrouve ainsi dans une position délicate : suffisamment structuré pour exister, mais pas encore assez identifié pour s’installer durablement dans un environnement très concurrentiel. On lui souhaite en tout cas un meilleur destin que celui d’autres exemples récents du genre…