Stellar Blade – Une suite déjà envisagée ?

Ayant tout juste sorti (en avril dernier) son titre PS5 tant attendu, Shift Up semble déjà penser à l’avenir. Et il aura certainement le succès de son Stellar Blade comme base assez solide pour appuyer ces plans futurs, le jeu ayant été particulièrement plébiscité. Certes, des chiffres manquent encore pour donner un réel aperçu sur cet engouement. Seulement, si l’on regarde de près ceux fournis par Famitsu à deux semaines de sa sortie, le titre coréen était en tête des ventes japonaises. Mais, passons…

Selon un dossier, relayé par Gematsu notamment, Shift Up semble donc réfléchir à tout un programme autour de sa nouvelle licence. Un document qui, néanmoins, n’est pas spécialement centré sur Stellar Blade, puisqu’il met également l’accent sur la nouvelle IP du studio révélée le mois dernier : Project Witches. Un jeu cross-génération, inscrit dans la lignée d’un autre titre de la firme (le gacha Nikke : The Goddess of Victory), pour lequel le studio semble avoir de grandes ambitions.

Pour cause, il serait destiné, comme souligné, à rivaliser avec des cadors du genre tels que Genshin Impact ou Honkai : Star Rails. Serait-ce le cas ? Réponse en 2027, année qui accueillera son lancement si aucun imprévu ne vient le frapper. En tout cas, une chose est certaine, Shift Up tient à mettre les moyens de son côté, en ouvrant notamment la porte aux recrutement d’ici cette année 2024.



Quant à Stellar Blade, il est question de plusieurs éléments. Il est fait mention d’un portage PC, d’un suivi régulier du titre par le biais de nouvel apport de contenu ou de collaborations, et d’une suite à l’épisode tout chaudement sorti du four. Des plans d’avenirs qui seront guidés, tel que l’on nous laisse entendre, par le rayonnement dont aura bénéficié l’action RPG de Shift Up.

« Il existe de nombreux précédents de titres AAA qui se transforment en franchises en prolongeant leur durée de vie par une série de suites de haute qualité et en maintenant une base de monétisation à long terme. C’est pourquoi nous étudions la possibilité d’une version PC de Stellar Blade et d’une suite. »

Ainsi, plus qu’à une simple suite, Stellar Blade est apparemment voué à être la « phare » de Shift Up, en devenant une franchise qui perdurera dans le temps. En aura-t-il la capacité ? Et surtout sera-t-il suffisamment porté par son public ? On a hâte de le voir. Néanmoins, pour le moment, gardons encore les yeux tournés sur l’opus présent et attendons de pied ferme les apports destinés à améliorer l’expérience de jeu.

D’ailleurs, à ce propos, une mise à jour vient tout juste de s’y adjoindre, offrant aux joueurs le mode « Boss Challenge » où il s’agira d’enchainer les affrontements contre les boss déjà affrontés au cours de l’aventure principale.