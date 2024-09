Stellar Blade attaqué en justice par Stellarblade

En ce début de mois de septembre 2024, une société américaine établie en Louisiane a porté plainte contre le géant japonais Sony et le développeur Shift Up Corporation. La cause de ce différend devant la justice ? La petite entreprise Louisianaise se nomme Stellarblade, tout comme un certain jeu sorti en avril 2024 répondant au doux nom de Stellar Blade.

C’est par le biais de ses avocats que le propriétaire de Stellarblade, Griffith Chambers Mehaffey, lance donc une drôle d’histoire. En effet le propriétaire de la société Stellarblade, spécialisée en production de vidéos (réalisation de clips, de publicités, post-production…), demande au développeur et à l’éditeur de changer le nom de leur oeuvre. Pire encore, Mehaffey souhaite la destruction pure et simple de tout document et produit portant la marque Stellar Blade.

Toujours d’après le patron, il s’agit ici d’une violation de marque qui entraîne, apparemment, une confusion entre les deux entités mais également un problème de référencement sur le moteur de recherche Google, la société de production audiovisuelle se faisant éclipser par le titre de Shift Up dans les résultats de recherches.

Autre petite curiosité mise en avant par ce cher Mehaffey, Shift Up aurait purement et simplement utilisé les codes couleurs et styles de caractères de son logo pour celui du jeu (il y aurait vraisemblablement une similarité dans la forme du S mais aussi dans l’utilisation du bleu).

Toutefois, un argument de taille dans la défense de Shift Up est à relever : le dépôt de la marque Stellar Blade a eu lieu en janvier 2023, contre juin 2023 pour la marque Stellarblade.

On se demande alors si toute cette affaire n’est pas tout bonnement une manoeuvre malhonnête du propriétaire de Stellarblade pour se faire un peu d’agent facile (ou pas) sur le dos du succès de Stellar Blade (qui ne serait pas loin du million de copies vendues).

Espérons donc que le jeu de Shift Up ne sera pas la victime d’un changement de nom abrupt (peut-être revenir aux origines avec Project Eve, nom de départ du projet) et que tout cela se réglera à l’amiable dans les mois à venir.