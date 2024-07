Stellar Blade – Son studio, Shift Up, fait un carton en bourse

Sorti en avril dernier sur PS5, Stellar Blade était autant attendu que craint. Et, finalement, il a réussi son pari : le titre du studio coréen Shift Up a non seulement séduit les joueurs, mais aussi la presse. Un titre qui jusqu’à ce jour s’est écoulé à un peu plus d’un million d’exemplaires dans le monde. Une petite réussite. Et ce, pour au moins deux raisons. Déjà, c’est assez remarquable si l’on considère sa parution unique sur la plateforme de Sony. Ensuite, il ne faudrait pas oublier que Shift Up était encore un challenger dans la création de ce type de jeu.

Ce « tour de force » a été particulièrement bénéfique au studio coréen, qui, jusqu’alors, était plutôt spécialisé dans les jeux mobiles. Le preuve en est : son introduction récente à la bourse Corée est tout à fait digne d’être soulignée. En effet, lors de son premier jour de cotation, Shift Up a été l’objet d’un exploit considérable, en levant (comme rapporté par Bloomberg) une somme équivalant à 320 millions de dollars.

Un résultat d’autant considérable qu’il s’agit de la première société œuvrant dans le domaine du jeu vidéo à atteindre de tels sommets lors de son introduction en bourse dans le pays. Jusqu’ici, avec quelques 50 millions de dollars, c’était Krafton qui s’était illustré… Et, à l’échelle de cette année, cette performance du studio réalise la deuxième plus grosse introduction en bourse (IPO) de cette année, en se situant derrière les quelques 500 millions de HD Hyundai Marine Solution en mai dernier.

Un résultat impressionnant qui, selon les propos partagés, servira au futur de l’entreprise et à ses projets d’avenir. Soit une opportunité pour gonfler son porte-feuille de nouvelles œuvres, comme l’a déclaré Shift Up à l’issue de cette introduction. Une nouvelle page qui s’ouvre pour la société coréenne ? Probablement. En tout cas, désormais, elle sera visiblement scruté de près et la moindre erreur sera certainement passé au crible.