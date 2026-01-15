tt

Shift Up (Stellar Blade) – À fond sur l’IA ?

Le studio Shift Up considère l'IA comme essentiel pour ses futurs projets

Al

Prêt à tout pour servir ses passions.

guest

0 Commentaires
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

Test Big Hops – La petite grenouille qui traîne avec les plus grands

Test Marble’s Marbles – Retomber en enfance, au carré !

Test Dragon Quest I & II HD-2D – Les origines de la saga sublimées