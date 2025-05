Shift Up dévoile son bilan financier et prépare son avenir

Le développeur et éditeur sud-coréen Shift Up se porte plutôt bien ! Fort du succès du gacha mobile Nikke: Goddess of victory, le studio est officiellement rentré dans l’imaginaire des joueurs en avril 2024 avec la sortie de Stellar Blade. Jeu d’action des plus sympathiques, les aventures de l’androïde Eve ont fédéré pas moins d’un million de joueurs sur PlayStation 5. Et suite à l’annonce de sa sortie sur PC, Shift Up peut s’assurer d’une visibilité et d’une fédération encore plus grande.

Aujourd’hui, le studio dévoile son bilan financier du premier trimestre 2025. Et en plus des fameux chiffres, Shift Up vient de dévoiler deux petites nouveautés pour le moins attendues : une suite de Stellar Blade et une fenêtre de sortie pour le fameux Project Witches.

Un gacha pour les gouverner tous

Tout d’abord parlons chiffres. Pour un studio n’ayant proposé que 4 jeux (dont 2 gachas , un visual novel et le fameux Stellar Blade), la pérennité financière du studio est bel et bien là. Depuis la sortie de Stellar Blade en 2024, les ventes du jeu auront généré quelques 48 millions d’euros de chiffre d’affaire. Pour ce qui est de leur second fer de lance, Nikke a déjà généré 20 millions d’euros grâce à son système économique auquel beaucoup sont déjà accros.

Toutefois Shift Up reste prudent, même si Nikke rapporte beaucoup d’argent au studio, il reste conscient de la rude concurrence présente sur le marché mobile du gacha. Mais l’annonce d’un DLC Stellar Blade X Nikke pourrait peut-être continuer de convertir beaucoup de joueurs à ce RPG free-to-play.

Pour le moment, sur l’année 2025, Shift Up enregistre un bénéfice net de 147 millions d’euros contre 94 millions sur l’ensemble de l’année 2024. Le studio est pérenne et compte bien continuer de performer dans ce sens. En effet le studio sud-coréen a embauché une trentaine de personnes sur la dernière année et garde ses équipes de développement au travail sur ses deux licences (et seules) phares. Actuellement, quelques 150 développeurs sont au travail sur Nikke et environ 100 sur Stellar Blade.

Le cas Stellar Blade

Vous l’aurez compris, Stellar Blade reste, à l’heure actuelle, le phare de Shift Up. En plus des différentes collaborations passées et prévues (NieR: Automata, Nikke…), Stellar Blade arrivera sur PC par l’intermédiaire de Steam au mois de juin prochain. À peine annoncé, le jeu est arrivé en tête des ventes lors de l’ouverture des précommandes montrant ainsi l’intérêt des PCistes. De plus la version PC ne sera pas qu’un simple portage de la version PlayStation 5 : cette nouvelle version apportera des nouveaux costumes, des améliorations graphiques, des combats de boss supplémentaires, une meilleure fréquence d’image ou encore le support des écrans ultra-larges. Plus qu’un portage feignant, Stellar Blade PC semble être le fruit d’un vrai travail d’adaptation en interne.

Mais les collaborations et les portages ne suffisent pas pour un grand nombre de joueurs. Où est la suite de Stellar Blade déjà plus ou moins annoncée par Shift Up ? La réponse se situe sur le graphique du bilan financier du studio.

Au vu des dates affichées, la suite de Stellar Blade pourrait bien être de sortie pour la fin d’année 2026. Un temps de préparation qui laisse interrogateur, deux années suffiront-elles pour réitérer l’exploit du premier volet ? Est-ce que Shift Up sera à la hauteur des attentes avec Stellar Blade 2, ou ne devrait-il pas attendre pour proposer une expérience aussi dynamique et intéressante qu’avec le premier volume ? Nous pouvons nous tromper, mais rares sont les exemples de blockbusters ayant réussi l’exploit de proposer une copie aussi bonne voire meilleure que le premier volet à seulement deux années d’intervalle.

L’énigmatique « Project Witches »

Le bilan financier de Shift Up s’achève sur la présence d’un bloc nommé Project Witches. Apparemment, ce projet sera proposé pour l’année 2027 et sera un jeu multiplateforme. Entendez par là que l’expérience sera disponible sur consoles, PC et smartphones.

Aux dernières nouvelles, Project Witches sera une expérience dans la droite lignée de Nikke mais également de Genshin Impact ou Honkai: Star Rail. Est-ce que Shift Up va se lancer dans le gacha à grande échelle, avec une progression cross-platform vous permettant d’évoluer chez vous dans votre canapé mais également dans les transports en commun ? Project Witches sera-t-il le point culminant du studio en proposant une sorte de crossover entre les univers de Nikke et Stellar Blade à la sauce gacha ?

Shift Up annonce plus de détails dans les semaines à venir. Une promesse un peu vague mais qui nous fait espérer quelques images ou même détails plus concrets sur Project Witches. Pour le moment, l’équipe en charge du projet compte 18 développeurs dans ses rangs. Un début un peu chiche en attendant une phase de recrutement ou de migration en interne ? Patience donc et réponse dans quelques semaines.