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Sonic fête ses 35 ans et mise sur la nostalgie de ses fans

Sonic 35th Anniversary

Djulo

Fan de jeux vidéo depuis mon plus jeune âge, je continue à profiter de ma passion un maximum. Passionné également de jeux de société, cinéma et sport. En recherche constante d'amélioration.

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