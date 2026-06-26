Sonic fête ses 35 ans et mise sur la nostalgie de ses fans

Il y a quelques jours, Sonic the Hedgehog fêtait ses 35 ans sur la chaîne YouTube du même nom avec un direct d’un peu plus de cinq heures. Le live s’est ouvert sur une musique exclusive, « Speed is my life » composée par Jun Senoue, célébrant les succès du plus célèbre des hérissons.

Cette émission était manifestement destinée aux véritables amateurs de la série. Orchestre sur place, interaction avec la communauté, Mascottes taille réelle, tout était réuni pour que les fans du hérisson bleu fêtent cet anniversaire de la meilleure des façons. Notons que l’événement était en partenariat avec l’association St. Jude Children’s Research Hospital, qui a pour objectif de soigner les maladies pédiatriques à travers la recherche de traitement.

Cette célébration était également l’occasion de présenter les nouveautés à venir. On commence en douceur avec l’officialisation de la sortie de Sonic Frontiers: Definitive Edition sur Nintendo Switch 2, disponible dès à présent. Des rumeurs avaient fuité plus tôt dans l’année, l’occasion pour ceux qui seraient passés à côté de tester le derniers opus 3D de la série.

Dans la même veine, deux collections sont annoncées : la Classic Edition, regroupant des titres 2D de la série (Sonic Origins, Sonic Mania, Sonic Superstars), et la Modern Edition, regroupant quant à elle des titres 3D (Sonic Frontiers, Sonic Colors Ultimate, Sonic Forces). Chacune sera proposée pour la somme de 49,99 $, avec une édition physique à l’effigie du 35e anniversaire de Sonic, en octobre prochain sur Switch.

On a également eu des nouvelles de Sonic Pico Park, annoncé il y a peu lors du Summer Game Fest. Le jeu de puzzle/plateforme s’est associé à la licence SEGA pour proposer une nouvelle expérience de jeu. Chaque personnage aura sa propre compétence, et vous pourrez retrouver des éléments uniques à l’univers Sonic, comme la course tourbillon, les anneaux ou encore les loops. Cette nouvelle annonce ajoute le célèbre Shadow en tant que personnage jouable, rejoignant les 4 personnages déjà annoncés.

Concernant Sonic Racing: Crossworld, 3 nouveaux personnages sont ajoutés gratuitement : Classic Sonic, Axel (Crazy Taxi) et Amigo (Samba de Amigo). À cela s’ajoutent des véhicules exclusifs et 9 nouvelles musiques. On notera l’annonce de la création des championnats du monde sur le jeu, avec des phases de qualifications en octobre. Peut-être assistons-nous à la naissance d’une scène esportive influente ?

Sonic, retour vers le passé

C’est à partir de là que les choses se gâtent. L’une des annonces phares de ce live est la sortie de Sonic the Hedgehog 1 et 2 au format cartouche. Elles seront compatibles et jouables avec la SEGA Genesis. N’en déplaise aux plus sceptiques, le résultat est magnifique ! La cartouche est légèrement transparente à l’arrière et si vous faites partie des heureux élus, vous recevrez une cartouche « infusée » de la lumière des émeraudes du chaos. Le boîtier et la notice sont impeccablement répliqués et colorisés. Un super boulot par l’entreprise iam8bit !

Le bémol : le prix. Pour acquérir ce magnifique objet de collection, il faudra débourser la modique somme de 99,99 $. Plus qu’un simple jeu vidéo, on a ici une pièce de collection qu’on pourrait classer dans la catégorie luxe. Pour autant, aucun doute que cette initiative trouvera preneur.