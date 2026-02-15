tt

SEGA prêt à mettre les bouchées doubles jusqu’en 2027

Sega, malgré ses licences, est dans le rouge

DracoSH

Née quelque part à Hoenn, je voyage maintenant crayon à la main à travers les univers de Teyvat à la Cité du Crépuscule en passant par le royaume des Dragons, pour découvrir le plus d'histoires possibles !

guest

0 Commentaires
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

Test God of War Sons of Sparta – Une incursion brutale dans le Metroidvania

Test Lovish – Pix’n’ Love

Test Code Vein 2 – Sang pour sang pur jeu ?