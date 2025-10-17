SEGA se nourrit des retours pour peaufiner Sonic Rumble

La mascotte de SEGA continue de se mettre à la page. Après son nouveau jeu de kart aux multiples collaborations et une aventure en open world, Sonic se relance cette fois dans le party game. Ses dernières tentatives dans le genre étant soit un Mario Party sur Dreamcast avec Sonic Shuffle, soit ses collaborations avec Mario pour les jeux olympiques, il était tant de proposer une version plus moderne.

Voici donc Sonic Rumble, un jeu déjà annoncé en mai 2024. Celui-ci se présente comme un party game à 32 joueurs en battle royale enchaînant des mini-jeux et des parcours afin de déterminer qui est le plus rapide. Vous l’aurez compris, SEGA propose une version hérisson bleu de Fall Guys. Une tentative directement liée au rachat de Rovio, le studio derrière Angry Birds, puisque ce jeu sera disponible sur mobiles iOS et Android, mais aussi sur Steam.

Reculer pour mieux sprinter

Si les premières annonces du jeu remontent à mai 2024, c’est parce que Sonic Rumble a demandé plus de temps que prévu. Sans tomber dans des cas extrêmes à la Silksong, le party game de Sonic était initialement prévu pour fin 2024, avant d’être repoussé à plusieurs reprises. En cause, un retour des joueurs mitigé sur plusieurs aspects essentiels d’un jeu multijoueur de ce genre. Un article des développeurs résume les grands points améliorés durant cette phase.

Les mécaniques en jeu ont été peaufinées, avec une emphase faite sur la compétitivité en permettant plus d’interactions entre les joueurs durant les parties grâce à des compétences caractéristiques pour chaque personnage. De l’autre côté du spectre, l’expérience des nouveaux joueurs a été revue afin de permettre une meilleure entrée dans une partie tout en refondant l’interface du jeu. Enfin, le système de progression a été retravaillé, tout comme la boutique du jeu.

Sans le dire, SEGA confirme donc un système de Battle Pass, un modèle économique particulièrement prisé pour un jeu gratuit comme Sonic Rumble. Il suffit de voir les différents skins de la vidéo pour comprendre ce qui poussera les joueurs à dépenser quelques sous.

Toutes ces modifications viennent des retours des premiers testeurs. S’il est facile d’imaginer des joueurs demandant une plus grande profondeur de gameplay ou une interface plus ergonomique, il est intéressant de les voir également participer indirectement au modèle économique du jeu. Même si SEGA n’a certainement pas demandé de retour sur les potentiels prix, un feedback sur le sentiment de progression des testeurs permet d’orienter le système de récompense pour à la fois rendre chaque partie motivante et améliorer la rétention des joueurs, nerf de la guerre des jeux services.

Reste à voir si Sonic Rumble parviendra à s’imposer dans un marché mobile surchargé, sa sortie étant maintenant fixé pour le mois de novembre 2025.