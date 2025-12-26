Les jeux vidéo en chiffres – le bilan de l’année 2025

Comme chaque année, GamesIndustry.biz publie son « Year in Numbers », un bilan chiffré et en infographie de l’année des jeux vidéo. Pour réaliser ce bilan, le média compile des données glanées auprès des analystes spécialisés dans le jeu vidéo, comme Circana et Newzoo, et il en tire ce portrait en nombre de l’industrie.

On apprend ainsi que le secteur a connu à nouveau une croissance impressionnante de +7,5%, avec un chiffre d’affaires global de 197 milliards de dollars (167,3 milliards d’Euros), contre 184,3 milliards de dollars en 2024. Au-delà du chiffre, assez incroyable, c’est aussi le niveau de croissance qui interpelle : +7,5% en 2025 quand c’était +0,2% en 2024 et +0,6% en 2023. Point de comparaison : le chiffre d’affaire mondial du cinéma en 2025 n’atteint même pas les 80 milliards de dollars…

Le niveau de ventes de consoles en Novembre aux Etats-Unis avait fait couler un peu d’encre, certains voyant des signes du début d’une crise du secteur. Les chiffres annoncés par GamesIndustry rassure de ce côté-là : le jeu vidéo s’est rarement aussi bien porté financièrement qu’en 2025 ! Ce qui n’a pas empêché, il faut le garder à l’esprit, les nombreux licenciements et autres fermetures de studios…

Des données qui pourraient être ajoutées à l’infographie, d’ailleurs : avec un peu plus de 9000 licenciements, le niveau est bien meilleur qu’en 2024 (15 000 destructions d’emplois) et 2023 (10 500 licenciements), mais reste à un niveau très élevé, surtout à ce niveau record d’affaires…

Dans le détail, l’équilibre PC-Consoles-Mobiles reste stable, et chaque support conserve exactement les mêmes parts de marché que l’an dernier, avec 50% du niveau d’affaires réalisés sur mobiles, 27% sur consoles et 23% sur PC.

Du côté des jeux les plus vendus, le top est extrêmement variable d’une zone à l’autre. Aux États-Unis, les trois jeux les plus vendus sont respectivement Battlefield 6, NBA2K26 et Monster Hunter: Wilds. On constate une nette domination d’E.A. sur le territoire, qui place 3 jeux dans le top 10, dont la première place avec Battlefield 6. Microsoft est très présent avec également 3 jeux dans le top 10, mais plus bas dans le classement. On s’étonnera de l’absence totale de Nintendo dans ce classement, mais les jeux inclus en bundle avec les consoles ne sont pas comptabilisés, ce qui peut expliquer que Mario Kart World n’y figure pas. Enfin, Sony, malgré sa place de leader du marché constructeur, ne place qu’un seul jeu dans le Top 10, et en dernière position… Il se consolera avec les 30% qu’il pique à tous les éditeurs qui distribuent leurs jeux sur le PS Store… !

Le Top 3 est complètement différent au Royaume-Uni, plus gros marché européen des jeux vidéo, avec Mario Kart World en première position, suivi de EA Sports FC26, qui aura donc réussi sa mue depuis la perte de la licence FIFA, et Pokémon Legends Z-A. Assassin’s Creed Shadows, qu’on lit parfois être une déception du point de vue commercial, se place quand même en septième position, devant Donkey Kong Bananza (10ème).

Au Japon, sans trop de surprise, c’est Nintendo qui domine, et sans partage ! Le Top 3 est constitué, dans l’ordre, de Mario Kart World, Pokémon Legends: Z-A et Monster Hunter Wilds, et sept jeux du Top 10 sont des jeux Nintendo (on compte les Pokémon comme des jeux Nintendo). On constate aussi l’absence totale de PlayStation, pourtant sur ses terres, dans le Top 10. Ainsi, aucun jeu Sony ne se hisse dans le top, ni aucune exclu PS5 third-party (Death Stranding 2…).

Que nous réserve 2026 ? Après une année quasi-blanche, PlayStation a-t-il quelques surprises en réserve ? L’arrivée de de la Steam Machine va-t-elle bouleverser l’équilibre actuel ? Va-t-on enfin comprendre où va Xbox ? GTA VI écrasera tout sur son passage, il n’y a aucun doute là-dessus, mais d’autres jeux vont-ils réussir à passer une tête derrière le Titan de l’industrie ? Et l’industrie elle-même va-t-elle survivre à la crise de la RAM qui s’annonce ? Rendez-vous dans un an pour le bilan de l’année jeux vidéo de 2026…!