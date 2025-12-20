Les ventes de consoles s’effondrent-elles vraiment ?

Alors que la fin de l’année est sensée être une période où le business du jeu vidéo tourne à plein régime, cadeaux de Noël obligent, ce mois de novembre 2025 a connu un niveau de ventes de consoles au plus bas depuis 1995. En tous cas aux États-Unis, ainsi que l’indique l’analyste Circana.

En 1995, pour remettre les choses en contexte, SEGA était encore de la partie, Xbox n’était même pas encore une idée chez Microsoft, et Steam n’existait pas.

Pour ce mois de novembre 2025, Circana annonce une chute de 27% des ventes de consoles par rapport à l’an dernier. Dans le détail, les ventes de Xbox Series chutent de 70% par rapport à Novembre 2024, les PlayStation 5 font 40% de moins, et Nintendo, malgré un niveau de ventes de la Switch 2 qui a surpris tout le monde, fait 10% de moins que l’an dernier, alors qu’il ne vendait encore que des Switch 1 en fin de cycle.

On rappelle que ces résultats sont ceux mesurés aux États-Unis, et ne reflètent pas la situation mondiale. Ainsi, en France, et probablement ailleurs, on a pu observer une petite baisse de prix de la Switch 2 quelques semaines après sa sortie, qui a pu jouer sur le niveau des ventes. Il faudra attendre les chiffres officiels pour le vérifier.

Néanmoins, on parle là du premier marché mondial en ce qui concerne la vente de consoles (la Chine est le plus gros marché du jeu vidéo, mais essentiellement grâce aux dépenses liés au mobile…), et la situation pourrait inquiéter. Vous aurez noté le conditionnel… Car au final, si l’on regarde les chiffres de l’année, les ventes de consoles en 2025 se portent très bien aux Etats-Unis, avec un résultat affiché de +10% par rapport à la même période en 2024 (toujours d’après Circana).

Alors pourquoi cette chute drastique en novembre ? Les explications peuvent-être multiples. Plus cette génération de machine avance dans le temps, plus les prix montent. Forcément, cela va impacter les ventes, et de nombreux analyste prévoient une baisse du nombre d’unité vendues, tous modèles confondus, en 2025. Mais moins d’unités vendues plus cher, dans une certaines mesures, les chiffres peuvent se compenser… Par ailleurs, quand on parle de -27% par rapport à novembre 2024, il faut regarder la période de comparaison, et justement, novembre 2024 fut un mois particulièrement solide aux États-Unis, avec des ventes s’établissant à 949 millions de dollars. On comprend alors que si les ventes baissent, même un peu, la comparaison est tout de suite plus impressionnante.

On peut aussi regarder les mois qui précèdent novembre pour interprêter cette baisse. La Switch 2 est sortie en juin 2025, entraînant des résultats records en juin et juillet pour le secteur. On n’achète pas une console toutes les trois semaines, et on peu aisément imaginer que les joueurs ayant acheté une nouvelle console cet été n’en achètent pas cet hiver…

La chute des ventes de novembre 2025 n’est donc peut-être pas ce signe avant-coureur d’une crise majeure du secteur, et les articles qui veulent nous faire croire que la situation est « la pire possible » pour la sortie de la Steam Machine tiennent peut-être plus du piège à clics que de l’analyse sérieuse. Le problème que pourrait rencontrer cette dernière tiendra probablement plus du marché de la RAM que d’une pseudo-crise du jeu vidéo.