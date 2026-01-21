Fellowship et Blizzard ont du mal à partager l’espace disponible

Pour les jeux en ligne, le timing est généralement le nerf de la guerre, on en tient pour preuve cette triple annonce puisque Fellowship et World of Warcraft tentent difficilement de cohabiter en occupant le maximum de place dans notre temps libre.

LE MONOPOLE WARCRAFTIEN…

Depuis quelques années (avec son extension Dragonflight pour être exact) World of Warcraft est redevenu le grand MMORpg qu’il était autrefois. Une position de leader justifiée par la démultiplication de son offre et une certaine qualité indéniable adaptée à un public qui s’élargit de mise à jour en mise à jour.

Ainsi il vous est possible, depuis quelques jours, de retourner vous promener en Outreterre de par le biais de The Burning Crusade Classic édition anniversaire (oui c’est un peu long comme dénomination) ou de commencer à apprécier l’arrivée imminente du vide avec le « pré-patch » de Midnight.

Pour rappel, ce dernier apporte la nouvelle spécialisation du chasseur de démon, la refonte de la transmogrification, la mise à jour de l’interface, de nouvelles récompenses ainsi que la très grosse nouveauté : le système de housing.

Si on ajoute le fait que la version « Legion Remix » consistant à redécouvrir l’extension du même nom avec des personnages dopés aux hormones se terminait hier, on observe là une sacrée saturation du marché.

ET LE RESTE

Ce qui est un peu ennuyant, c’est cette place qu’a su prendre World of Warcraft avec le temps, les versions se démultiplient et ne laissent plus respirer la concurrence. On en parlait même dans un article lors de la sortie d’une autre (encore) version de Classic, sabotée de l’intérieur par la sortie d’un nouveau patch sur le jeu principal.

Pour le joueur assidu, c’est un petit bonheur… S’il n’avait pas prévu de faire d’infidélité au géant américain. C’est en effet de par une courte vidéo qu’on apprends que la prochaine « pré saison » de Fellowship sera publiée à la mi-février. Le joueur doit faire des choix et éventuellement subir une certaine pression sociale induite par ces derniers.

On voit ici une certaine obligation : le titre de Chief Rebel se doit d’être agrémenté d’un contenu de qualité pour entretenir sa communauté. Mais n’est pas Blizzard qui veut et le contenu doit être travaillé assez longtemps pour être qualitatif, tout en étant assez rapidement développé pour échapper au calendrier du titan.

Comment lutter ? La prochaine mise à jour de Fellowship introduit deux nouveaux personnages, une nouvelle zone, un retravail complet des personnages existants, presque tout ce qu’on est en droit d’attendre d’une mise à jour quatre mois seulement après la sortie du titre. Et pourtant la masse a certainement déjà fait son choix, aussi élogieux notre test puisse être.