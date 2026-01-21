tt

Fellowship et Blizzard ont du mal à partager l’espace disponible

Sreex

Rescapé de la terrifiante industrie du sacro saint Jeu Vidéo, je peux aimer n'importe quel jeu qui ose faire les choses à fond. Joueur invétéré de MMO depuis la tendre enfance, mais également cinéphile et lecteur assidu de tout ce qui contient des images.

guest

0 Commentaires
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

Test MIO: Memories In Orbit – Une mise en orbite immédiate

Test Big Hops – La petite grenouille qui traîne avec les plus grands

Test Marble’s Marbles – Retomber en enfance, au carré !