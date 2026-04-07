Liquid est toujours aussi solide sur ses appuis

La compétition sur World of Warcraft a toujours été l’un des moteurs pour les joueurs, vouloir faire le plus de dégâts, vouloir passer des nuits en raid et des jours en farming de plantes ou de minerai pour optimiser son personnage et pousser ses capacités jusque dans leur derniers retranchements.

Mais il y a un monde où cette logique est affiné et taillée comme un diamant brut : la Race to World First. Quand un Raid vient d’être ouvert au public (et même un peu avant), certains joueurs s’arment de motivation, quelques millions d’or et de beaucoup de patience pour réussir à être le groupe qui fera poser le genou à terre du dernier boss.

Parmi eux, l’élite de l’élite se divise en deux groupes distincts, Liquid du côté Américain et Echo du côté Européen, les deux groupes monstrueux qui ont généralement plus de 24h d’avance sur les suivants.

Un raid, c’est un donjon peuplé d’une dizaine de boss qui requiert vingt joueurs dans sa version Mythique. On parle généralement d’essais d’un quart d’heure pour des boss pouvant aller jusqu’à plus de cinq cent essais. Autant dire qu’on parle là d’un challenge plutôt relevé.

La guerre des continents

La condition un peu spécifiques de cette première course de Midnight, c’est la disposition des raids. Cela fait presque quinze ans que les joueurs n’avaient pas été exposé à trois raids simultanés (dont le nombre de boss additionné est équivalent à ce qui se fait d’habitude, rassurez-vous…) qui plus est en différé.

En effet, les groupes principaux avaient déjà nettoyé tout ce qui était disponible la première semaine, avec un nombre ridicule d’essai sur le dernier boss : moins d’une centaine. Il en restait donc deux, supposés être les plus difficiles à vaincre.

Le contexte de cette course était lui aussi particulier puisque lors de la dernière extension en date, The War Within, Liquid avait enchaîné le « full sweep » en gagnant la course sur tous les raids. Les enjeux étaient donc très fort des deux côtés, Liquid qui voulait son garder son titre et Echo tentait à tout prix de lui reprendre.

L’Ura, L’Ura pas ?

Le grand final se jouait donc sur la Marche sur Quel Danas, composé de deux boss, Belo’ren et L’Ura. Le premier plutôt anecdotique est tombé en un jour, le second en revanche…

Difficile d’imaginer l’existence de L’Ura dans une extension qui prône la fin des addons communautaires : plusieurs signes qu’il faut retenir dans un ordre précis avant de se placer en cercle dans ce même ordre, des monstres à regrouper en un point, d’autres à soigner quelques mètres plus loin tout en y placant un joueur. Bref, 455 essais n’étaient pas de trop pour abattre le grand final de deux semaines acharnées.

Echo, à sa grande habitude, a tenu tête à Liquid pendant ses meilleurs essais. C’est pourtant Liquid qui s’est brisé les dents sur la phase secrète, avec l’image folle d’un FiredUp qui jette son casque de joie avant de découvrir qu’il fallait retourner au charbon. À partir de cet instant Echo a repris la tête.

Mais le temps était compté pour les deux groupes, le mardi arrivait, synonyme de réinitialisation de serveur et donc d’un temps mort durant lequel Echo peut continuer à tabasser L’Ura tandis que Liquid prendra de l’avance à l’équipement.

On pourrait discuter de cette inégalité dûe aux serveurs Us/Europe, mais ça y est, pressés par le temps, les joueurs de Liquid ont décidé de mettre un terme à la course en achevant L’Ura avec 455 essais. Ainsi se termine la course, après quelques changements de classe et de cris d’étonnement. Suivis dans la journée par Echo qui sécurise son top 2 en 494 essais.

Un monde qui, sous ses airs, n’est pas qu’une course contre la montre, la difficulté de l’exercice étant largement sous estimé. Même six mois après, quand tout le monde est bien équipé et que Blizzard a revu la courbe de difficulté à la baisse, les joueurs capables de terminer le mode Mythic comptant plutôt parmi les 0.1%…