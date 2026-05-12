Overwatch fête ses 10 ans avec des cadeaux pour les joueurs

Déjà dix ans que les joueurs ont découvert Overwatch. Le hero shooter de Blizzard est sorti le 24 mai 2016, et pour l’occasion, les fans pourront récupérer du contenu cosmétique gratuitement. Une nouvelle qui devrait faire plaisir aux joueurs récompensés pour leur fidélité, mais qui est loin de faire l’unanimité dans la communauté. En cause, les cadeaux distribués dans la version chinoise du jeu, jugés plus intéressants.

La loot box de la discorde

Des skins anniversaires (qui ne sont que de simples recolors à l’esthétique discutable…), des loot boxes, des fanarts et des charms pour les armes : voilà tout ce que les fans d’Overwatch obtiendront pour fêter les 10 ans du jeu. Dommage, car un anniversaire aussi marquant aurait pu être l’occasion de rendre à nouveau disponibles des skins d’anciennes saisons pour fêter ça dignement.

Sur les réseaux, les joueurs sont très déçus. Beaucoup s’interrogent sur les skins mauves et blancs (quel rapport avec l’héritage d’Overwatch ?) et se plaignent du fait qu’ils s’obtiennent dans des loot boxes et non avec une simple connexion au jeu. Il faudra donc faire des dizaines de parties pour tous les avoir, jusqu’à la fin de l’événement le 1er juin.

Alors qu’Overwatch semblait avoir bien amorcé son opération de reconquête des joueurs, cette opération anniversaire semble avoir l’effet inverse, au moins sur la partie visible et « bruyante » de la communauté. Sur Reddit et sur X, nombreux sont ceux qui déclarent ne plus avoir envie de jouer, criant au scandale et trouvant inadmissible que des événements moins marquants qu’une décennie d’existence aient donné de meilleurs cadeaux.

Mais la cerise sur le gâteau pour les fans, c’est l’inégalité avec les joueurs chinois. Ces derniers reçoivent neuf skins mythiques, ainsi que la possibilité d’en échanger d’autres, issus des saisons 10 à 14. En Chine, c’est NetEase qui s’occupe du jeu et non Blizzard, ce qui peut expliquer ces différences. Mais l’écart de qualité et d’efforts mis dans les cadeaux est perçu comme une grosse injustice sur les serveurs internationaux.

Est-il légitime de s’indigner pour des ajouts gratuits ? Les joueurs se sont-ils tellement habitués à se voir offrir ces contenus qu’ils en deviennent capricieux ? Ne nous voilons pas la face, les développeurs font rarement ces cadeaux par pure bonté d’âme. Loot boxes, saisons et événements limités font partie d’un modèle économique servant à garder les joueurs actifs et à les faire revenir régulièrement. Mais quand bien même Blizzard n’était pas obligé de donner quoi que ce soit, on aurait au moins pu s’attendre aux mêmes cadeaux pour tout le monde.