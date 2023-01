Un divorce raté pour Blizzard et NetEase ?

Alors que Overwatch 2 s’apprête à fêter le nouvel an chinois, le jeu ainsi que World of Warcraft vont disparaître du marché chinois faute d’accord entre Blizzard et NetEase dont la séparation ressemble de plus en plus à un divorce raté.

Dans quelques jours, World of Warcraft, HearthStone, Overwatch 2, Diablo 3 et d’autres titres encore ne seront plus disponibles en Chine. Activision-Blizzard et NetEase n’ont pas réussi à trouver d’accord pour prolonger leur accord de distribution après plus de 14 ans de collaboration. L’éditeur américain se prive donc d’un marché que l’on connaît comme étant assez conséquent le temps de trouver un nouveau partenaire pour pouvoir distribuer ses titres à succès.

Tout commence avec Blizzard Chine qui a annoncé que NetEase avait refusé de prolonger le contrat de six mois qui correspond au délai requis pour trouver un nouveau partenaire. Or, d’après la société chinoise, les négociations de Blizzard auprès d’autres entreprises portaient sur une durée de trois ans, il est donc logique que NetEase demande également trois ans.

Qui dit arrêt des serveurs, dit réflexion autour des sauvegardes des comptes des joueurs… NetEase rejette la faute sur Blizzard notamment du côté de la sauvegarde des données dont la fonctionnalité déployée par l’américain n’aurait pas été testée par la société chinoise. Cela pourrait engendrer des problèmes de sécurité et de fiabilité puisque plusieurs joueurs n’ont pas pu télécharger leur progression.

Naraka: Bladepoint's official TikTok did a live stream showing how the famous Blizzard "Gorehowl" in their campus got torn down and everyone had a chance to swing the hammer.#NetEase #Blizzard #NARAKABLADEPOINT

The axe will be replaced by Naraka's new weapon Polesword. pic.twitter.com/lP4z5qBrAN

— Superpixel (@superpixelnews) January 18, 2023