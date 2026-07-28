Batman: Caped Crusader se dote d’un jeu sur Amazon Luna pour prolonger l’expérience de la série

Considérée par beaucoup comme la digne successeuse de Batman: The Animated Series de 1992, la série d’animation Batman: Caped Crusader reviendra sur Amazon le 31 juillet pour une seconde saison. A cette occasion, Amazon décide d’accompagner le retour de l’homme-chauve-souris avec un jeu vidéo exclusif à la plateforme Amazon Luna.

Le plus grand détective du monde

Sous couvert d’avoir souscrit à un compte Amazon Prime, les spectateurs de la saison 2 de Batman: Caped Crusader pourront s’essayer à Batman: Caped Crusader – Chronicles. Le jeu prendra la forme d’un jeu coopératif pouvant être parcouru jusqu’à 4 joueurs. Aux commandes de l’inspectrice Montoya, nous devrons résoudre plusieurs énigmes, allant de la recherche d’indices jusqu’à la reconstitution d’objets. Le Batman sera à nos côtés, mais comme dans le comic book Gotham Central d’Ed Brubaker, il sera quasiment spectateur de nos investigations.

Jouable sur smartphone, ordinateur et Fire TV, Batman: Caped Crusader – Chronicles nous permettra donc de nous frotter aux pires fripouilles de Gotham : du Dollmaker à l’épouvantail en passant par Babyface et le Joker, les fans de la série et du comic book ne seront pas dépaysés. Le jeu comportera 11 enquêtes dédiées à 11 ennemis emblématiques de l’homme-chauve-souris.

Entre expérience indépendante et prolongement de la série

Batman: Caped Crusader – Chronicles ne pourrait, de prime abord, être qu’un jeu pour smartphone des plus classiques. Dans les faits, c’est à peu près ça, mais son lien avec la seconde saison du show d’Amazon pourrait en faire une expérience cross-média plus qu’intéressante.

En effet, le gros des jeux vidéo basés sur des séries TV et autres films se contente très souvent de n’être que des adaptations plus ou moins fidèles et plus ou moins qualitatives. Batman: Caped Crusader – Chronicles fait partie d’un autre genre d’adaptation, de celle qui prolonge l’expérience en tentant quelque chose de neuf ou, tout du moins, de plus original. Ici, nous enquêterons au travers de mini-jeux, certes très simples en apparence, mais qui se rapprochent au plus près de l’ambiance de la série d’animation.

Coffrer un malandrin qui se serait échappé au cours d’un épisode ou agir pendant que le Batman se castagne à l’autre bout de la ville, le jeu sera donc un à-côté non négligeable qui permet à la série d’étendre sa narration en dehors de l’écran. Suite de la série, ou complément pour les plus fans, le jeu nous permettra de prolonger le plaisir entre deux épisodes ou à la fin de la saison pour poursuivre l’oeuvre du justicier masqué et de la police de Gotham.