La fin de Luna programmée par Amazon ?

Au cours de cette année 2026, le service de cloud gaming d’Amazon, alors dans sa sixième année d’existence, subira une importante restructuration. Une annonce qui a de quoi attirer la foudre de fidèles, voyant leur confiance accordée au géant américain s’effriter au vu des mesures prises, mais qui, également, apparaît comme révélatrice d’une situation critique. En modifiant ses modalités, Amazon formulerait presque un aveu : Luna ne serait aujourd’hui plus qu’une page de son histoire qui se tourne.

Amazon tranche !

Le 10 avril dernier, Amazon a commencé à rebâtir Luna. Mais, au lieu d’une modification positive, c’est, au contraire, à un amoindrissement auquel on a assisté. Et pour cause, depuis ladite date, il est désormais impossible d’accéder à la boutique de jeux third party, d’acheter des titres via les stores partenaires (Ubisoft ou EA) ou même de souscrire aux services de ces derniers à partir de Luna. En outre, la fonctionnalité qui permettait aux abonnés de jouer avec sa propre bibliothèque constituée de jeux acquis ailleurs est également abolie.

Voilà ce qu’il en est de la première partie de ce plan de restructuration. La suite, elle, sera observable à partir du 10 juin prochain où tous les jeux acquis précédemment ne pourront plus être mis à profit par les abonnés sur la plateforme même. Pour autant, Amazon l’a certifié, il n’est pas question de remboursement et les biens achetés pourront toujours être dans certains cas approchés par l’acquéreur, seulement il faudra être possesseur d’un compte d’un service tiers (Ubisoft Connect, EA ou encore GOG…).

Un destin à la Stadia?

En guise de compensation, Amazon a tout de même prévu de favoriser un glissement vers un abonnement Premium. Un geste nécessaire, mais néanmoins sélectif, qui ne touchera pas l’ensemble des abonnés. Cependant, on ignore encore quelles sont les modalités quant à l’éligibilité à ce bénéfice, tout comme il est difficile finalement de se prononcer sur ce qu’il restera de Luna et de son catalogue après sa révision. Ou plutôt, il est ardu d’imaginer une subsistance du service, après la perte du (peu) contenu qui le maintenait encore sur le marché.

Ce disant, tout porte à croire que Luna se dirige vers un destin à la Stadia. Disparue il y a maintenant trois ans, la proposition de Google a peu à peu décliné jusqu’à sa fin, entérinée le 17 janvier 2023. Tout avait d’abord commencé par la proclamation de fin de production de jeux destinés à la plateforme. Là, le cas est un peu différent dans son exécution, mais il y a des similitudes. En agissant de la sorte, Amazon tendrait à se rendre à l’évidence funeste qui lui échappait il y a quelques mois encore…

Toutefois, plutôt que de parler trop hâtivement de fin, on peut y voir ici comme un dernier recours pour sauver ce qu’il reste sauver d’un système qui n’a jamais vraiment marché, voire le relancer sous un nouveau modèle, certes moins ambitieux, mais peut-être plus stable. En resserrant son activité, Amazon croirait-il reprendre la main sur une affaire mal embarquée ? Ou voudrait-il seulement juguler une possible hémorragie financière qu’aurait fait naître le précédent modèle de Luna?

En tout cas, une chose est sûre, le joueur lui n’a plus grand-chose à y faire sur la plateforme et trouvera très certainement son bonheur ailleurs (le Xbox Cloud Gaming ou GeForce Now par exemple) où l’offre correspondra davantage à ses attentes.