Yuji Horii (Dragon Quest) travaille sur un jeu qui va « briser des amitiés »

Difficile en 2025 d’arriver avec un jeu qui se veut appartenir à un genre complètement nouveau. Avec « Reincarnation Game » (titre provisoire, traduit du japonais), Yuji Horii, le créateur de Dragon Quest, et Muneyuki Kaneshiro, auteur du manga Blue Lock vont tenter de proposer un jeu qui vise à être « anti-coop ». L’inverse du jeu en coop, dans lequel in faut s’entendre pour progresser, ne serait en effet pas un jeu où l’on est adversaire, mais un jeu où l’on se dispute !

« Nous développons un jeu (…) où les amitiés se briseront à mesure que vous vous rapprochez de la victoire » – extrait du communiqué de presse annonçant Reincarnation Game.

Outre cette idée intrigante de vouloir que les gens se disputent, nous n’avons encore que quelques maigres informations sur le jeu. Annoncé pour 2026 sur Switch (il s’agit donc probablement de la Switch 2), le jeu devrait s’inscrire dans le genre de la dark fantasy (les jeux FromSoftware, mais aussi Blasphemous ou Bramble The Mountain King), et proposer un système de jeu inspiré du jeu de société classique japonais, le sugoroku, une sorte de jeu de l’oie, dans lequel on progresse à la faveur des lancers de dés.

L’éditeur ArtePiazza (jusqu’ici cantonné à des jeux mineurs sortis sur 3DS ou mobiles et rarement en dehors du Japon) semble avoir aussi des envies de cross-média, mais ne nous emballons pas, puisque le communiqué de presse évoque surtout « de courts contenus animés et TikTok ».

Ce Reincarnation Game serait l’une des rares incursions de Yuji Horii, 71 ans, dans une autre licence que celle qu’il a créé, Dragon Quest. S’il est aussi à l’origine d’un certain Chrono Trigger en 1995 (dont il aurait par ailleurs accidentellement confirmé qu’un remake était en préparation…), il n’aura participé qu’à une seule et unique licence en dehors de Dragon Quest depuis la parution du premier épisode de ce dernier : Itaki Street, un party game qui comprend trois épisodes sortis uniquement au Japon.

Le créateur aura-t-il réellement des idées neuves à proposer ? Après le carton des jeux de Josef Fares forçant la collaboration (It Takes Two, Split Fiction), va-t-on voir débarquer les jeux « à engueulade » ? Et est-ce que Lemmings (1991) n’était pas déjà précurseur de ce type de jeu (qui n’a jamais placé un Lemming explosif sur le pont d’un camarade nous jette la première pierre !) ? Réponse en 2026, si ce Reincarnation Game passe les frontières du Japon, ce qui, vu le pedigree de l’éditeur, est encore loin d’être assuré.