Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake – L’effet de surprise est-il toujours là ?

Square Enix continue d’exploiter sa licence phare avec Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake, récemment annoncé pour cette année 2025 sur PS5, Xbox Series, Switch et PC. Comme prévu, la direction artistique HD-2D, désormais incontournable chez l’éditeur, est de retour pour revisiter les origines de la célèbre saga. Mais alors que Dragon Quest 3 HD-2D Remake a déjà ouvert la voie, difficile de ne pas ressentir un sentiment de déjà-vu face à ce nouvel épisode.

Pas de grande révolution à l’horizon. Si le remake du troisième épisode bénéficiait encore de l’effet nouveauté avec son premier trailer, Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake paraît aujourd’hui bien plus prévisible. Certes, l’HD-2D fait toujours son petit effet : les paysages gagnent en relief, les donjons semblent plus immersifs et les jeux de lumière apportent un vrai cachet visuel. Mais pour le reste, Square Enix semble jouer la carte du remake fidèle, sans aucune prise de risque.

Toutefois, un détail important vient différencier cette nouvelle version du second opus : l’introduction d’un nouveau personnage jouable. Square Enix a ainsi décidé d’enrichir l’équipe initiale composée du Prince de Médiévande, du Prince de Cannock et de la Princesse de Ruisselune avec un quatrième membre inédit : une mystérieuse jeune femme aux cheveux blonds. Reste à voir quel sera son rôle exact. Un ajout qui pourrait permettre plus de diversité stratégique dans les combats et apporter un vent de fraîcheur à un épisode souvent considéré comme le plus difficile de la trilogie.

Difficile de ne pas voir ce Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake comme une extension logique du projet DQ3 Remake plutôt qu’un véritable événement en soi. En optant pour une sortie après Dragon Quest III, Square Enix donne l’impression d’un simple enchaînement mécanique, une manière d’occuper le terrain en attendant Dragon Quest XII qui peine à montrer le bout de son nez.

Cela dit, ce remake permettra aux nouveaux joueurs de redécouvrir les fondations du RPG japonais dans une version moderne. À noter que ces deux premiers épisodes sont plus courts et moins denses que Dragon Quest III, ce qui pourrait pousser Square Enix (on l’espère) à intégrer plusieurs ajustements de gameplay pour moderniser l’expérience. On peut notamment espérer un rééquilibrage du level design ou une interface améliorée.

Reste à voir si Square Enix parviendra à apporter suffisamment d’améliorations pour justifier l’investissement, ou si ces remakes ne seront qu’une copie certes plus jolie, mais sans véritable évolution. L’effet de surprise s’estompe, mais l’essentiel est là : un retour aux sources pour une saga qui continue de marquer.