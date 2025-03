Dragon Ball: Sparking! Zero – Toujours plus de déceptions

Attendu comme le messie par la communauté de fans, Dragon Ball Sparking Zero avait suscité énormément d’engouement lors de son annonce en 2023. Beaucoup rêvaient de retrouver ce qui faisait le sel des Budokai Tenkaichi. Malheureusement, et pour de nombreuses raisons, le titre ne fut pas à la hauteur des attentes.

Bandai Namco promettait monts et merveilles avec son Dragon Ball Sparking Zero, à savoir : le plus gros roster jamais vu dans un jeu Dragon Ball, des scénarios « what-if » permettant d’explorer des histoires alternatives, et un mode combat personnalisé donnant la possibilité aux joueurs de créer leurs propres affrontements comme dans l’animé.

Si le tout s’avérait fort alléchant sur le papier, la réalité fut toute autre. Le roster est, certes très fourni, mais rempli par de trop nombreuses copies des mêmes personnages (18 Goku) et nombre de personnages emblématiques (pourtant présents dans Budokai Tenkaichi 3) manquent à l’appel.

Les scénarios « what-if » sont, pour la plupart, complètement anecdotiques et le mode combat personnalisé n’a rien de particulièrement intéressant. Il faut passer des heures dans les menus pour obtenir un semblant de mise en scène et des dialogues qui collent, à peu près, à la situation dans laquelle se trouvent nos combattants.

Si le gameplay fonctionne particulièrement bien et s’avère assez jouissif, notamment en multi, les combats en solo, eux, perdent toute leur saveur lorsque l’on découvre qu’il suffit de passer en mode sparking, puis d’appuyer sans s’arrêter sur la touche carré pour venir à bout de tous les adversaires, même les plus coriaces.

D’autres défauts viennent s’ajouter au compteur : le manque de costumes et d’accessoires pour nos héros (sachant que les menus sont remplis d’emplacements vides prévus à cet effet), seulement douze maps à la sortie du titre (dont une seule destructible) et aucune n’a été ajoutée depuis, ou encore un équilibrage complétement aux fraises dans les matchs en ligne qui pousse les joueurs à se ruer sur Gogeta 4.

Malgré tous ces points négatifs, les fans espéraient quand même que Bandai Namco rectifierait le tir et ajouterait les maps, personnages et costumes manquants avec les futurs DLC prévus pour le jeu. La déception fut une fois de plus au rendez-vous avec la sortie du DLC Super Héro : 11 nouveaux personnages dont 4 Gohan et 4 Piccolo, 1 seul costume pour Piccolo, aucune nouvelle map (pas même celle du film) et aucun scénario pour le mode histoire.

L’avenir de Dragon Ball Sparking Zero ne fait plus vraiment rêver et le jeu commence à lentement décliner, et ce ne sont pas les deux prochains DLC basés sur Dragon Ball Daima (certainement la plus mauvaise série Dragon Ball à ce jour), qui vont le ressusciter.

Bandai Namco vient de publier un teaser du prochain DLC. Dans cette courte vidéo, on y aperçoit plusieurs nouveaux personnages dont Glorio, Vegeta mini et sa forme super saiyan ainsi que Goku mini en super saiyan également. Pas grand-chose donc à se mettre sous la dent, car à part ces trois nouveaux persos, rien de plus n’a, pour le moment, été annoncé. On espère donc que les développeurs commencent enfin à délivrer du contenu digne de la franchise et de l’attente des fans, même si, à en croire une grande partie de la communauté, il est déjà trop tard.

Surtout que, d’un autre côté, les moddeurs s’en donnent à cœur joie : Maps, tenues, personnages tout y passe. Si la communauté adepte de l’utilisation des mods s’amuse sur la version PC, il est tout de même triste de constater qu’aujourd’hui ce sont les moddeurs qui font vivre le jeu alors que les développeurs, eux, se contentent du strict minimum en matière de suivi et de contenu. Tout comme Son Gohan, Sparking Zero avait un immense potentiel, mais à contrario du demi-saiyan, on ne le verra sans doute jamais à 100 % de ses capacités.