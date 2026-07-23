Darkest Dungeon – Un anniversaire fêté avec générosité

À l’instar d’un certain The Witcher 3, qui reviendra avec une conclusion en décembre prochain, Darkest Dungeon n’a toujours pas rendu les armes et son studio a encore un tour dans son sac pour perpétuer sa légende. Pour cause, six années après le dernier apport, un nouveau contenu est prêt à être proposé aux joueurs. Une arrivée pensée justement pour fêter la première décennie d’existence du dungeon crawler.

10 ans après, encore la niaque

En dix ans, Darkest Dungeon a pu étendre sa mythologie avec un deuxième opus sorti en 2023. Un opus toujours d’actualité et certainement plébiscité par un public qui est ponctuellement invité à apporter une touche participative. D’ailleurs, à ce sujet, Red Hook Studios a organisé, en ce mois de juillet, un énième mod showcase qui, comme indiqué par son intitulé, laisse la part belle aux contributions de moddeurs.

Darkest Dungeon, premier du nom, continuera donc parallèlement de briller sous les feux des projecteurs avec l’ajout du DLC nommé The Fire’s Edge. Un nouveau segment qui apportera alors à l’épisode originel des éléments venus de son successeur. Ce qui permettra d’y introduire deux figures qui ont évolué dans ce dernier : la duelliste (The Duellist) et l’évadée (The Runaway).

Leur introduction permettra donc aux joueurs de goûter à de nouvelles fonctionnalités. Et, parmi elles, on constate la présence de quelques caractéristiques liées à leurs modèles. C’est ainsi que l’Évadée proposera une mécanique de dégât inédite, par ailleurs annoncée par le titre du DLC : la Brûlure. Dotée de la sorte, elle sera entre autres capable d’étourdir, d’attirer et disperser ses adversaires.

La Duelliste sera, quant à elle, destinée aux joueurs les plus confirmés, son utilisation demandant justement une certaine virtuosité. Elle peut se déplacer dans les rangs, changer de rôle, passant d’une position offensive à une autre défensive et inversement. Seulement, pour la pousser à sa pleine mesure, il faudra fortement anticiper les tours.

Outre ces deux nouveaux profils, The Fire’s Edge apportera d’autres richesses au jeu sorti en en 2016. Ce sera par exemple trois nouveaux quartiers, de nouvelles mécaniques ou encore de nouvelles breloques… Tout cela sera, par ailleurs, très bientôt détaillé par Red Hook Studios qui a décidé d’en dévoiler plus avant la parution arrêtée au 18 août. Précisons toutefois que l’extension est d’abord attendu sur PC, les Switch et PlayStation, avant de débarquer sur Xbox à une date qui reste encore à définir.