tt

Warlock, une nouveauté dans le monde de Donjons & Dragons

Dans Warlock, vous incarnerez Kaatri, une guerrière aguerrie possédant de mystérieux pouvoirs magiques.

HypodermicWitch

Dévoreuse de lore invétérée, je me perds volontiers dans des RPG médiévaux plus longtemps que Geralt dans son bain. Passionnée de quêtes secondaires, d’énigmes tordues et de chaque livre poussiéreux trouvé en jeu, je traque les détails comme un célèbre détective. Ah, et j’ai le même prénom qu’un personnage culte du jeu vidéo… coïncidence ? Je ne pense pas.

guest

0 Commentaires
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

Test Simogo Legacy Collection – Aux origines de l’excellence

Test Project Motor Racing – La simulation qui ne prend pas de risques mais qui en a sous la pédale

Test Metroid Prime 4: Beyond – Samus vise (presque) dans le mille