Warlock, une nouveauté dans le monde de Donjons & Dragons

Lors de la cérémonie des Game Awards 2025, pléthore d’annonces a été partagée et une en particulier a retenu notre attention. Ayant lieu dans l’univers de Donjons & Dragons comme le très acclamé GOTY 2023 Baldur’s Gate III, Warlock est un jeu d’action-aventure à la troisième personne. Invoke Studios et Wizards of the Coast ont teasé la sortie de leur projet pour la fin de l’année 2027.

Sorts & mystères

Ce que l’on découvre, c’est une héroïne physiquement semblable à Yennefer de Vengerberg de The Witcher démontrant une puissance magique assez phénoménale. Interprétée par Tricia Helfer (Numéro Six dans Battlestar Galactica) et nommée Kaatri, cette guerrière aguerrie décide de conclure un pacte afin de pouvoir user d’une énergie occulte inconnue. Dans ce monde troublant et inquiétant, chaque sort permettra de découvrir les mystères qui entoureront notre sorcière. Et pour se défendre lors de ses aventures, elle pourra mettre à profit ses nouvelles capacités magiques ainsi que son expérience en combat rapproché.

Malgré l’apparition de quelques ennemis connus de l’univers D&D et une protagoniste plutôt badass, nous avons peu d’informations sur le jeu en lui-même. Ce que nous ont dévoilé les studios à propos de leur projet Warlock est plutôt maigre, et il faudra patienter jusqu’à l’été 2026 pour en savoir un peu plus sur le projet grâce à une démonstration de gameplay. Petite mention spéciale pour la musique choisie pour le teaser, qui n’est autre que Forty Six & 2 du groupe de métal TOOL. Une ambiance sombre et énigmatique se crée instinctivement grâce à ce choix musical pour les premiers pas de Warlock face au grand public.

L’arc de rédemption des studios Invoke et Wizards of the Coast ?

Invoke Studios (Tuque Games à l’époque) et Wizards of the Coast s’allient à nouveau après l’échec commercial de leur projet de 2021, Donjons & Dragons : Dark Alliance. Cet action-RPG qui, malgré une direction artistique et une bande-son plutôt saluée par les joueurs et joueuses, n’a pas connu le succès escompté. La difficulté à rejoindre une partie coopérative, une IA à la ramasse en plus d’une jouabilité plus que pénible ont signé la fin du titre. Dark Alliance a même fermé ses serveurs en ligne en février 2025 faute d’une communauté durable. Warlock pourrait donc être la rédemption tant attendue de studios passionnés par l’univers D&D mais qui manquaient, malheureusement, de technicité.

Warlock sortira sur PC, PS5 et Xbox series X/S en fin d’année 2027.