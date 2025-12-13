Clair Obscur: Expedition 33 – Une MAJ gratuite pour remercier ses joueurs

Clair Obscur: Expedition 33 a clairement fait l’effet d’une bombe durant cette année, raflant une bonne partie des prix des Game Awards 2025. À peine après avoir reçu sa récompense du jeu de l’année, le studio Sandfall Interactive annonce que le titre recevra une mise à jour gratuite intitulée « Thank You Update » le jour même, et quelle apporterait son beau lot de nouveautés.

Ajout de contenus

Verso’s Drafts, un nouvel environnement jouable, emmène nos héros vers une toute nouvelle zone, avec des ennemis inédits à affronter et de nombreuses surprises à découvrir.

Nouvelles localisations des textes et de l’interface du jeu en tchèque, ukrainien, espagnol latino américain, turc, vietnamien, thaï et indonésien. Le nombre total de langues prises en charge passe à 19. Sandfall prévoit encore davantage de traductions à l’avenir.

Nouveaux costumes pour chaque membre de l’Expédition, offrant encore plus d’options de personnalisation.

Nouveaux combats de boss destinés aux joueurs en fin de jeu dans la Tour Sans Fin. Il s’agit de variations de boss emblématiques du jeu principal, pensées pour être des défis plus corsés.

Ajout de nouvelles Luminas et de nouvelles armes.

Ajout de l’objet de quête « Old Key » dans la zone finale du jeu. Auparavant disponible uniquement durant le prologue, cet ajout offre une seconde chance de collecter tous les journaux en une seule partie.

Ajout de fonctionnalités

Ajout du mode Photo, avec de nombreux réglages et options permettant aux joueurs de laisser libre cours à leur créativité en capturant leurs moments préférés du jeu. Il est accessible à tout moment depuis le menu pause.

Ajout de la fonctionnalité Ensembles de Luminas, permettant de sauvegarder jusqu’à 50 configurations différentes afin de s’adapter instantanément à de nombreuses stratégies de combat.

Ajout de l’option Abandonner le combat dans le menu pause, désormais accessible pendant les affrontements.

Ajout d’un réglage de l’échelle du HUD, permettant d’ajuster la taille des éléments de l’interface en jeu de 80 % à 120 %.

Ajout de nouveaux filtres pour les Pictos et les Luminas, ainsi qu’une amélioration de l’interface utilisateur.

Ajout du configuration des commandes pour les manettes.

Avec cette grosse mise à jour, les développeurs en ont aussi profité pour corriger de nombreux bugs et rendre le jeu compatible Steam Deck et Xbox ROG Ally. Pour les amoureux de la musique de Lorien Testard, un EP est disponible sur toutes les plateformes de streaming, celui-ci accompagnant le nouveau contenu « Verso’s Drafts ».

Autant dire que l’effervescence autour de Clair Obscur: Expedition 33 est loin d’être terminée, avec sa communauté dévouée et ses développeurs à l’écoute.