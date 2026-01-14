Test Big Hops – La petite grenouille qui traîne avec les plus grands

Le jeu vidéo est souvent affaire d’héritage culturel, tous les jeux peuvent être reliés à leur inspiration et Big Hops ne fait pas exception. Développé par Luckshot Games, il est le second jeu du studio et écrase déjà la réussite du précédent puisqu’il est déjà à trente deux évaluations positives, soit déjà dix de plus… Donnons un peu de visibilité à ce titre qui, vous vous en rendrez compte bien assez vite, nous a particulièrement convaincu.

(Test de Big Hops réalisé sur PC via une copie du jeu fournie par l’éditeur)

Grenouille ou Crapaud ?

Big Hops, c’est l’histoire d’une petite grenouille qui s’est fait kidnapper à travers un trou noir et qui cherche désespérément à rentrer chez elle. Vous l’aurez compris, ce scénario n’est qu’un prétexte permettant d’envoyer le joueur ici et là dans des environnements relativement variés, comme l’aurait fait un Mario, un Crash Bandicoot ou un Banjo Kazooie. L’avantage du titre c’est qu’il connait les tropes qu’il utilise et n’hésite pas à en générer des situations un peu rigolotes, voire philosophique par moment. Les petites histoires qu’on nous présente sont assez simpliste mais permettent parfois de se questionner, c’est léger mais ça suffit à leur donner un intérêt.

La petite grenouille peut donc sauter, rouler, élancer sa langue pour attraper des objets ou se balancer dans les airs. Bref, tout un petit kit du platformer 3D qui, il faut bien se l’avouer, est un petit bijou de production. La manipulation d’Hop est fluide, agréable et ne manque pas de juice, on pourrait se croire dans un jeu de Nintendo.

Et oui, le titre de Luckshot Games connaît indubitablement tous les trucs et astuces du genre de jeu dans lequel il nous fait naviguer, tantôt du Sly Racoon, tantôt du Crash Bandicoot mais surtout et plus généralement du Mario. Toutes ces inspirations sont habilement étudiées et assemblées pour créer des situations de jeu franchement sympathiques.

En effet, Big Hops utilise des fruits qu’il est possible de prendre en main puis de lancer contre un mur ou au sol afin de créer un élément de jeu, que ce soit un trampoline, une corde qui traverse tout l’environnement ou des ballons qui flottent dans les airs. Hop porte également son sac à dos dans lequel on place les objets qui nous intéressent, dont ces fameux fruit, permettant ainsi de détourner une situation pour coller à un autre élément de jeu.

Hop Hop Hop

On en viendrait à regretter sans retenue la construction du monde de Big Hops, un peu hasardeuse, qui se balance entre les petits espaces typés couloirs qui s’enchaînent et les zones un peu plus grandes et plus ouvertes. Cet agencement de l’espace sème immédiatement le doute : on est lâché dans un niveau plutôt grand, puis dans une ville ouverte, puis dans une suite de niveau linéaires plus classiques. On se retrouve donc à attendre péniblement un hypothétique hub central pour enfin se poser, pour finalement découvrir qu’il n’y en a pas.

Heureusement, le titre se rattrape largement par les situations proposées, associé à son système d’escalade, clairement inspiré du fameux Breath of the Wild, notre petit avatar est capable de merveilles. On peut généralement délaisser le chemin critique au profit d’une exploration plus libre, certaines situations peuvent aisément s’aborder d’une multitude de façon possible, rendant le parcours très agréable.

Malheureusement laisser une trop grande liberté à son joueur c’est également s’assurer de la découverte de bug qui n’ont pas été trouvé en amont (surtout quand Luckshot Games n’a, a priori, pas trouvé d’éditeur pour assurer le Q&A), il en résulte quelques petites frustration quand on passe au travers d’un trampoline ou qu’un fruit se lance n’importe comment. Frustration rapidement balayé par le rythme du jeu qui passe rapidement à autre chose.

Si Big Hops est un jeu plutôt difficile sur certains aspect, nul doute qu’il a aussi été pensé pour les enfants (ou les moins bons d’entre nous). On peut en effet accumuler différents badges par le biais des collectables disséminés un peu partout dans le monde, ces badges ressemblent foncièrement à ceux d’un certain Hollow Knight et s’accrochent comme des pin’s au sac à dos d’Hop. Avec ces derniers on peut glisser un peu plus loin, avoir des réductions au magasin ou carrément devenir invincible, chouette système pour aider les personnes qui en ont le plus besoin. A l’inverse, le système permet également de booster légèrement l’interface pour faciliter la vie des collectionneurs ou des speedrunners, malin !

Du côté des collectables le jeu en est fourni, des petites boules à récupérer le long du chemin aux différents insectes à cataloguer en passant par les gadgets qui ont une utilité toute relative mais auront au moins l’intérêt d’ajouter encore un peu de fun à la formule. Ajoutons à cela les tenues vendues par la marchande et on obtient quelque chose d’assez complet qui a le mérite de ne pas ressembler à une liste de course.

Big Hops est une réussite à n’en pas douter, ses petits bugs et soucis ne nous feront pas revenir sur notre jugement. Que ce soit pour un enfant ou un joueur plus aguerri, le titre de Luckshot Games n’a vraiment pas à rougir de ses influences et il est particulièrement agréable de manipuler cette petite grenouille, on recommandera peut-être même l’usage d’un Steam Deck ou équivalent tant son style graphique passe partout permet de rapidement s’amuser quelque soit l’écran.