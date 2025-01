Acer présente son énorme console PC : le Nitro Blaze 11

Même s’il est utilisé pour créer de l’emphase dans des expressions comme « il est trop mignon » ou « c’est trop bien », l’adverbe « trop » désigne souvent quelque chose de problématique. Un pantalon « trop large » ne sera ainsi pas à la bonne taille, de même qu’arriver « trop tard » nous fait rater notre rendez-vous. Et après avoir découvert in situ la nouvelle console PC d’Acer, baptisée Acer Nitro Blaze 11 et dévoilée à l’occasion du CES 2025, on peut le dire : la machine est trop grande.

Là où le Steam Deck ou le ROG Ally, les références actuelles sur ce segment, ont fait le choix d’un écran 7 pouces, l’Acer Nitro Blaze 11, comme son nom l’indique, possède un écran géant de 11 pouces ! C’est, en gros, la taille de l’écran d’un iPad. Et, comme on le voit notamment sur les photos où la console est prise en main par une personne, c’est démesuré, et probablement pas très agréable à manipuler.

On s’est habitué au gabarit des machines comme le Steam Deck, le ROG Ally ou le MSI Claw. Mais il faut reconnaître que déjà, avec ces modèles, quand on reprend ensuite en main une Switch, celle-ci semble « toute petite ». Alors imaginez la sensation avec cet énorme Acer Nitro Blaze 11 qui pèse plus d’1 kilo ! (la Switch pèse environ 400 grammes, quand le ROG Ally pèse 670 grammes)

Néanmoins, il faut reconnaître que l’écran n’est pas que de la frime, et ne vient pas compenser des caractéristiques au rabais. Le chipset choisi, par exemple, est une vraie puce de PC (AMD Ryzen 7 8840HS), et non pas une puce conçue pour les appareils mobiles. L’écran présente un taux de rafraichissement de 120hz pour une résolution WQXGA (2560 x 1600), la console emporte 2to de stockage et les technologies AMD pour l’affichage : Radeon Super Resolution (RSR) et FidelityFX Super Resolution (FSR) . Tournant sous Windows 11, la console pourra accueillir toutes les plateformes, de Steam à Epic Game Store en passant par GOG, Itch.io ou le Game Pass.

Acer fait aussi le choix du « Switch-like », après Lenovo avec son Legion Go. Comme sur la console Nintendo, les parties latérales de la machine se détachent pour former un controleur « classique » et jouer sur l’écran posé sur une béquille. Une fonctionnalité devenue habituelle avec le succès de la console hybride de Nintendo, mais qui prend ici un autre sens avec l’écran de 11 pouces !

Autant de caractéristiques qui ont un prix lui aussi taille XXL : la console sera proposée durant la deuxième moitié de l’année 2025 pour 1200 € tout de même… À noter que si le gigantisme de la machine peut repousser, les même caractéristiques sont proposées dans un boitier un peu plus contenu avec un écran de 8 pouces, l’Acer Nitro Blaze 8, qui sera proposé lui à la même date au prix de 1000 €.