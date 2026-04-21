Dragon Ball Xenoverse 3 annoncé et Sparking! Zero remplumé

Le Dragon Ball Games Battle Hour 2026 qui s’est tenu à Los Angeles ce week-end a été un véritable succès. Les fans se sont rendus en masse à Los Angeles pour assister et participer aux différents évènements liés aux jeux dérivés de la licence d’Akira Toriyama. Bandai Namco et Toei Animation ont profité de ce rendez-vous pour partager des informations et diffuser en exclusivité les trailers des prochains projets qui feront rugir le petit saiyan qui sommeil au fond de nous.

Dragon Ball: Sparking! Zero enfin complet ?

Il y a deux mois, pendant le quarantième anniversaire du manga, il avait été promis aux joueurs de Dragon Ball: Sparking! Zero un DLC « massif ». Nommé « Super Limit-Breaking NEO » il ajoute plus de trente personnages, quatre arènes, des costumes, des techniques et un mode de jeu inédit. De quoi contenter les déçus de la première heure comme les fans les plus hardcore. Mais ceux qui le pouvaient ont sans doute déjà obtenu ces éléments tant attendus et même plus grâce à la communauté du modding. Le jeu étant sorti depuis bientôt deux ans, ce DLC n’arrive-t-il pas trop tard ?

Dragon Ball: Sparking! Zero pourrait bien finir par incarner l’expérience Dragon Ball ultime qui était promise… À moins qu’il faille attendre un DLC supplémentaire l’année prochaine qu’on imagine titré « METEOR », pour continuer l’hommage à la série de jeux originale. Bandai Namco serait bien capable de garder en réserve les derniers éléments qui auraient dû se trouver dans le jeu de base pour les sortir au compte goutte…

Pour Dragon Ball Xenoverse, une page se ferme et une autre s’ouvre

Après dix ans de bons et loyaux services, Dragon Ball Xenoverse 2 verra sortir cet été son dernier DLC concluant la « Future Saga ». Cependant, les fans n’auront pas à faire le deuil très longtemps puisque Dragon Ball Xenoverse 3 a été officialisé et sortira courant 2027. Le projet initialement intitulé « Age 1000 » s’avère finalement être le prochain jeu de la série. La bande annonce diffusée lors de la Games Battle Hour n’a pas dévoilé de gameplay, mais elle a encore affirmé la participation active du regretté Akira Toriyama dans la conception du monde et des personnages qui le peupleront. L’action de ce RPG se déroulera dans la capitale de l’ouest, pendant l’an 1000 de l’univers de Dragon Ball, période qui n’a jamais été exploitée en dehors du jeu Dragon Ball Online.

Il est donc fort probable que l’histoire originale qui nous attend se détache un peu plus des évènements et personnages cultes du manga pour développer ses propres enjeux. En plus de plusieurs personnages connus comme Piccolo et Bulma, et d’autres totalement originaux dont le dénommé Brett, ou les modèles jouables d’avatars terriens masculin et féminin, ont été dévoilés. On peut supposer que de manière similaire aux deux opus précédents, la personnalisation de son avatar sera plus poussée qu’un simple choix de sexe et qu’il sera possible d’incarner différentes races.

En attendant que Bandai Namco nous dévoile les nouveaux détails entourant ce projet, sa stratégie concernant la licence Dragon Ball sur console s’éclaircit. Pour les prochaines années, il s’agira dans un premier temps de compter sur Sparking! Zero pour contenter les fans du manga purs et durs ainsi que les joueurs de versus, et dans un second temps de satisfaire les joueurs qui aiment les expériences multijoueurs et ceux qui désirent découvrir de nouvelles histoires tirées de leur univers préféré.