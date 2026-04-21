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Dragon Ball Xenoverse 3 annoncé et Sparking! Zero remplumé

Annonce du jeu Dragon Ball Xenoverse 3

Matt Parker

Quand je sors mon nez d'un comics, c'est pour prendre en main ma manette. Touche à tout, à la recherche de beauté dans les détails, mais de préférence au milieu d'un combat épique ampli de tension !

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