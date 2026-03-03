Les Sims 4 Marketplace introduit les microtransactions : le début de la fin ?

On le craignait depuis des mois, EA l’a fait : les Sims 4 auront maintenant leur système de microtransactions. Un « Sims 4 Marketplace » vient d’être annoncé, et avec lui, l’arrivée d’une monnaie virtuelle servant à acheter de nouveaux objets pour nos parties. La nouvelle, qui a reçu un accueil très mitigé par les fans, est-elle le signe qu’Electronic Arts a enfin franchi le Rubicon pour passer à un autre modèle financier ?

EA veut notre moula

Depuis ses premiers opus, la série des Sims réunit une partie de la communauté autour du modding. Des joueurs talentueux créent des CC (Custom Contents, de nouveaux assets de meubles, coiffures et tenues) qu’ils mettent à disposition gratuitement pour les autres. En plus des centaines d’items déjà présents dans les Sims 4, c’est donc une infinité de contenus supplémentaires qu’on peut trouver en ligne pour personnaliser encore plus nos parties. Seuls les joueurs sur console, qui ne peuvent pas modifier les fichiers du jeu, sont privés de CC.

Le Sims 4 Marketplace, qui sera disponible à partir du 17 mars, proposera à tous de télécharger directement ces contenus personnalisés depuis l’interface du jeu. Une bonne nouvelle pour les joueurs sur console, non ? Sauf que contrairement aux CC qu’on s’échange sur Tumblr ou Patreon, les items présents sur le Marketplace seront payants, au moyen d’une monnaie virtuelle, la « Moola ». Dans son communiqué, EA affirme que c’est une manière « sécurisée de soutenir les créateurs ».

Plutôt une manière pour EA de récupérer de l’argent là où il ne gagnait aucun centime auparavant ? On apprend également que pour chaque achat en « Moola », 70 % sont versés à l’éditeur, contre 30 % qui reviennent au créateur. Toutefois, les CC tels qu’on les connaît ne disparaîtront pas et la manière de les installer sur PC ne changera pas. Seuls quelques créateurs approuvés par EA pourront proposer leur contenu sur le Marketplace.

Les Sims, bientôt le nouveau Fortnite ?

Depuis plusieurs années déjà, on sent que le studio derrière les Sims 4 veut repenser le modèle économique du jeu. Depuis son passage en free-to-play en octobre 2022, les contenus additionnels se sont enchaînés, notamment les kits à 5 €. Cela fait également quelque temps qu’on nous propose des kits conçus en collaboration avec des créateurs plus ou moins connus.

Pour acheter ces kits, il faudra désormais aussi passer par la case Marketplace et utiliser la monnaie virtuelle. Les autres DLC (packs d’extension, packs de jeu et kits d’objets) seront également disponibles sur cette plateforme. Une façon de calmer les ardeurs des pirates qui trouvent des manières détournées d’obtenir les contenus sans dépenser des centaines d’euros ?

Dans sa FAQ, EA précise qu’aucun système d’abonnement, de pass saisonnier ou de microtransaction n’est dans les tuyaux pour les Sims 4. Comment appeler, dans ce cas, un système de monnaie virtuelle (qui permet de gonfler les prix des items vendus ?) proposant d’acheter des objets pour quelques euros ? Et si de tels projets ne sont pas prévus pour cet opus, on imagine bien que le Marketplace pourrait servir de phase de test pour que les Sims 5 ou le « Projet X » fonctionnent avec un abonnement.

Pour l’instant, les contenus du Marketplace ne seront que cosmétiques, et il ne sera pas possible d’y acheter des mods qui ajoutent du gameplay. Mais combien de temps avant que cela ne soit le cas, et qu’EA saute sur l’occasion pour également proposer, lui aussi, une nouvelle interaction unique ou une nouvelle carrière pour une poignée de Moola ? Rappelons qu’au 3 mars 2026, acheter plein pot chaque DLC des Sims 4 revient à environ 1350 €, faisant déjà du simulateur de vie l’un des jeux les plus chers du marché.