tt

Les Sims 4 Marketplace introduit les microtransactions : le début de la fin ?

Les Sims 4 : bientôt les microtransactions dans le marketplace

broccomilie

Rédactrice Web spécialisée dans le domaine du jeu vidéo. Amoureuse de légumes verts, de RPGs et de point'n'clicks depuis mon plus jeune âge.

guest

1 Commentaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

Test Resident Evil Requiem – Touché par la Grâce

Test Nicky Larson – 35 ans après, toujours l’Étalon de Shinjuku ?

Test Yakuza 3 Kiwami & Dark Ties – Un remake à la hauteur de cet épisode indispensable