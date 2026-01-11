EA s’explique sur l’avenir des Sims et tease la prochaine extension

Cela fait des semaines que les discussions autour des Sims 4 tournent autour des mêmes rumeurs. Suite à de prétendues fuites, on découvrait fin novembre que la franchise allait prendre un nouveau tournant : le quatrième opus serait en fin de vie, bientôt remplacé par un remaster appelé « Project X ». Rien n’avait été confirmé par EA, mais quelques publications de présumée sources internes sur d’obscurs forums avaient suffi à enflammer les fans. Dans un article de blog intitulé « Four Things to Know Now about the Future of The Sims », EA nous donne enfin quelques informations officielles pour démêler le vrai du faux.

De toute façon, ce qui compte, c’est les valeurs

Premier point sur lequel EA tient à rassurer les fans : les valeurs d’inclusivité et de diversité des Sims restent inchangées. Depuis le rachat de l’éditeur par le PIF (fond d’investissement saoudien), beaucoup s’inquiétaient d’éventuelles censures ou régressions, notamment sur la représentation des personnes LGBT+ dans le jeu. Un crève-cœur pour beaucoup de membres de la communauté, pour qui la franchise a longtemps été vue comme un précurseur en la matière. EA rappelle donc sa volonté de « dépeindre l’intégralité du spectre des identités et des expressions personnelles » pour que les joueurs puissent « créer des Sims à leur image, afin d’explorer leurs identités sans jugement. »

Reste à voir si cette belle promesse sera tenue. Certains fans se plaignent en effet de l’impossibilité de customiser les pronoms de leurs personnages (fonctionnalité uniquement disponible en anglais et attendue dans les autres langues depuis 2022, sans nouvelles), du manque de cheveux texturés, ou de l’absence de monde d’inspiration africaine. Si on remarque que des efforts ont été faits en ce sens, il y a encore du chemin à parcourir.

La grande famille des Sims va s’agrandir

L’équipe dit travailler sur « de nouvelles expériences pour les Sims » à la fois sur PC, consoles et mobiles. Même si on ne nous donne pas davantage de détails sur ces projets, les images d’illustrations nous montrent des personnages de MySims : on peut imaginer qu’on est alors loin du reboot complet de la série pour devenir un jeu pensé pour le mobile, comme les rumeurs le laissaient envisager, mais plutôt qu’on verra arriver plus de nouveaux jeux annexes, à la manière des Urbz ou des opus consoles de l’époque.

Le « Project René », toujours en version alpha, sera en revanche bel et bien une expérience en ligne. Mais qu’on se rassure : on nous rappelle bien que ce jeu sera indépendant du reste de la franchise, et qu’il n’a pas vocation à remplacer les Sims tels qu’on les connaît. EA insiste d’ailleurs sur le fait que les Sims est et reste un jeu de simulation de vie en solo : « les Sims 4 et leur prochaine évolution garderont cette fondation ». Difficile de ne pas avoir un petit rire nerveux quand voit l’état des dites fondations sur le quatrième opus, justement si bancales car le jeu avait initialement été développé pour être joué à plusieurs !

Alors, que faire de ces nouvelles ? Si EA n’a rien dit quant aux rumeurs d’un éventuel remaster (ce fameux « Project X » qui ferait repartir le jeu à zéro avec des bases saines), les Sims 4 semblent encore avoir du temps devant eux. Après tout, cela fait à peine un an que, lors d’un Beyond the Sims anniversaire, on nous promettait encore des années de contenu sur cet opus. En attendant, les fans ont pu découvrir un mystérieux site qui tease une annonce le 15 janvier prochain. Tout porte à croire qu’il s’agit d’une prochaine extension centrée sur la royauté et la noblesse. Alors que les bruits de couloir disaient que « À l’aventure » serait le dernier pack avant un bon moment, EA a visiblement encore des idées pour exploiter son jeu jusqu’au bout.