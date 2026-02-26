Test Les Sims 4 : Héritage et Royauté – Le prince ou le pauvre ?

A-t-on fait le tour des possibles extensions pour les Sims 4 ? Après un « À l’aventure » dont on n’a toujours pas vraiment compris la thématique, EA revient mettre du luxe dans la vie de nos Sims avec le dernier DLC en date : « Héritage et Royauté. »

Si certains fans attendaient avec impatience de pouvoir transformer leurs personnages en vrais monarques, nous étions un peu plus sceptiques : l’expérience nous a malheureusement appris à calmer notre enthousiasme face aux trailers toujours (trop ?) alléchants. Pour cette extension, on nous promettait des intrigues de cour, des pirates, des dynasties, des combats à l’épée et des alliances entre grandes familles. La réalité est-elle à la hauteur, ou cette jolie couronne est-elle en toc ?

(Test des Sims 4 : Héritage et Royauté réalisé sur PC à partir d’une copie du jeu fournie par l’éditeur)

Oyez, oyez ! Bienvenue à Ondarion

Grosse nouveauté avec Héritage et Royauté : le nouveau monde qui vient avec le DLC est divisé en trois quartiers représentant chacun un pays différent. La map nous emmène au bord de la Méditerranée, avec une zone d’inspiration portugaise, une autre qui fait penser à l’Italie, et un quartier aux influences nord-africaines. Enfin ! Alors qu’on est habitués aux mondes étatsuniens avec forêts, campagnes et centres-villes des Sims 4, un peu de diversité était bienvenue.

Cela faisait des années que les joueurs réclamaient un environnement africain : on ne peut que regretter que ce souhait enfin exaucé ne le soit qu’en demi-teinte. Car même si le quartier de Dembele est une réussite, on aurait aimé un monde complet pour représenter différents pays d’Afrique et leurs cultures.

Ondarion est un monde luxueux où se côtoient nobles et quelques pirates roublards. Ne vous y trompez pas : nous ne sommes pas ici dans Les Sims Medieval de 2011. L’ambiance d’Héritage et Royauté reste contemporaine, avec quelques éléments de conte de fées et de magie. Il faut utiliser son imagination pour un gameplay plus « historique », même si une nouvelle compétence de maniement de l’épée permet de participer à des tournois comme un vrai chevalier.

Le catalogue du pauvre

Pour les fans des modes Créer un Sim et Construction, Héritage et Royauté propose des catalogues parfaitement cohérents avec le thème du pack. Robes de princesses, couronnes (malheureusement mal ajustées aux coiffures des personnages…), masques de bal (qui flottent devant le visage des Sims…) et meubles ultra luxueux sont au programme. On retrouve également des items d’inspiration africaine, qui viennent combler un vrai manque dans les Sims 4.

Mais en observant les objets de plus près, on s’aperçoit que le contenu est en réalité très faible en nouveauté. Au niveau des tenues, la plupart est carrément en double, avec pour seule différence des variations de coloris, qui viennent artificiellement gonfler le nombre de nouveaux objets disponibles avec l’extension ! Du côté du mode Construction, ce sont des dizaines de meubles qui sont quasi identiques à d’autres items déjà présents dans le jeu de base. Une grosse déception, pour ne pas dire une vraie fumisterie.

Ascension et chute de la Maison Sim

Niveau gameplay, Héritage et Royauté propose deux nouveautés : un système de dynasties, et une carrière de noble. Pour fonder une dynastie, pas besoin d’avoir le sang bleu ! N’importe quel Sim peut mettre en place sa propre lignée, avec des valeurs à transmettre à tous les membres et aux générations futures. Plus les Sims inclus dans une dynastie font des actions cohérentes avec les valeurs choisies au départ, plus ils amèneront de prestige, ce qui permettra de former des alliances (ou des rivalités) avec d’autres familles. L’intérêt réside surtout dans les points à dépenser en échange d’avantages pour les membres de la dynastie.

Les scandales viennent pimenter le jeu, et un Sim peut rapidement devenir la risée d’Ondarion s’il se retrouve au cœur d’une rumeur compromettante. Enfin, sur le papier… Car mis à part quelques moodlets négatifs pour nos Sims, être le sujet d’un scandale n’aurait que peu d’impact sur le jeu.

Ce système se rapproche des secrets du pack « À louer », et vient avec une nouvelle aspiration où on nous encourage à fouiner et à faire chanter les autres, plus amusante que de jouer un Sim victime d’un scandale. On regrette que ces nouvelles dynamiques ne soient pas plus poussées, tout comme le fait de désigner un membre d’une dynastie comme paria. Là encore, c’est l’imagination du joueur qui fait le travail plus que le gameplay.

Le pack permet évidemment de devenir souverain, en se lançant dans la carrière de noble. Pour cela, il suffit de réclamer son titre sur un trône, mais on peut aussi devenir noble en se faisant adouber par un autre noble, en retirant l’épée du rocher, ou en embrassant une grenouille qui se changera en prince. Ce statut prestigieux, en plus d’être très lucratif, amène de sacrés avantages, comme la collecte de taxes (qu’on peut choisir d’augmenter ou de baisser) ou le droit de proclamer des arrêtés qui influencent la vie des autres Sims.

En gravissant les échelons de cette carrière, on pourra à terme prétendre à l’unique trône de la map. Ce qui n’est pas une mince affaire, car il s’agit d’une carrière active assez complète : écouter les doléances du peuple, rester en bons termes avec les autres nobles, demander conseil à ses assistants, organiser de grands bals, tenir des conférences… C’est la partie la plus aboutie de ce DLC ! Là encore, il y a de quoi faire, et une infinité d’histoires à raconter.

Héritage et Royauté est un pack réussi : il respecte son thème, et a le mérite de proposer une expérience complètement différente des autres DLC. Le tout est très agréable et dépaysant, et nous n’avons pas listé toutes les choses à explorer à Ondarion, ni les nombreuses fonctionnalités transversales avec d’autres extensions. La nouvelle map regorge d’activités, et la carrière active de noble change de ce à quoi les Sims 4 nous ont habitués.

Pour autant, on aurait du mal à le classer dans la catégorie des extensions indispensables : un gameplay certes très sympathique, mais sans doute peu réutilisable dans toutes les parties. On regrette aussi le catalogue d’items qui laisse à désirer tant par la quantité d’objets proposés que par le manque de réelles innovations.