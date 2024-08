THQ annonce le grand retour de Darksiders

À quelques heures de la Gamescom, les choses commencent à s’accélérer pour certains éditeurs qui entendent bien profiter du salon allemand pour abattre leurs cartes et faire un minimum le buzz. Et c’est très probablement ce que cherche à faire THQ qui possède certaines licences très intéressantes, notamment une qui met en vedette les quatre Cavaliers de l’Apocalypse, à savoir Darksiders. Depuis le spin-off Genesis sorti en 2019, la franchise s’était montrée particulièrement discrète, particulièrement parce que ce dernier avait été un semi-échec qui faisait suite à Darksiders 3 parut un an auparavant.

Néanmoins, le nom Darksiders jouit encore d’une belle notoriété auprès des fans de la première heure, et la licence a le potentiel de faire un vrai retour en force dans le monde si compliqué du AA. Pour clore son dernier showcase, l’éditeur a balancé un petit teaser d’annonce pour un nouvel et inespéré épisode, et pour réussir ce come-back, THQ a refilé les clés du futur jeu a un studio qui a fait ses preuves puisqu’il s’agit ni plus ni moins que de Gunfire Games. Père de Remnant et de sa suite, il semble tout désigné pour se lancer dans une telle entreprise, car même si leur dernier-né n’est pas exempt de défauts, il reste un bon cru qui a su convaincre aussi bien la presse que les joueurs.

Aussi, cela parait logique lorsque l’on observe de plus près Darksiders 3 et ses accointances avec le Souls-like, même si l’on était très loin de la maestria qu’un From Software peut nous offrir. Cependant, Gunfire Games sait y faire avec le genre, et pourrait bien nous proposer enfin l’expérience Darksiders / Souls-like que tout le monde attendait avec le troisième épisode. Si l’on suit d’ailleurs et toujours une certaine logique, ce prochain opus, s’il s’inscrit dans la continuité scénaristique du précédent, devrait nous permettre d’incarner le pistolero Strife, déjà présent dans Genesis. Mais il se pourrait aussi que cela soit l’épisode de la réunion des quatres, vu que Remnant a aussi une composante coopérative importante.

Enfin, trêve de théories et accueillons cette nouvelle comme il se doit, c’est-à-dire avec enthousiasme, car l’univers de Darksiders est de ceux qui marquent. Graphiquement d’abord, puisque l’on retrouve un certain Joe Madureira à la création artistique (pour les deux premiers épisodes tout du moins), mais aussi scénaristiquement parce que l’histoire qui nous y est contée est passionnante, puisant ses inspirations dans la croyance chrétienne, elle en fait un véritable conte mythologique. Un retour qui, on l’espère, se montrera à la hauteur des opus mettant en scène War et Death, et se montrera plus qualitatif que celui d’Alone in the Dark, dernière licence ressuscitée par THQ.