En attendant le remake de la trilogie God of War, Kratos revient en 2D

Sony a profité du dernier State of Play pour mettre la saga God of War à l’honneur ! On apprend qu’un remake de la première trilogie est dans les tuyaux, mais on découvre aussi un nouveau jeu surprise : God of War Sons of Sparta. Le titre, disponible sur PlayStation 5 dès maintenant, est un Metroidvania en 2D : une première pour Kratos.

Retour aux sources pour Kratos

« Avant d’être un père, avant d’être un dieu, j’étais un spartiate », nous dit Kratos (doublé ici par TC Carson, son interprète original dans la trilogie grecque). Cet épisode nous permettra de découvrir les débuts du héros, alors qu’il commence à manier sa lance et son bouclier. Un entraînement à la dure aux côtés de son frère Deimos, où le joueur n’aura donc pas encore accès à toute la puissance divine de Kratos.

Malgré une direction artistique qui pourrait faire penser à un simple spin-off, les événements de God of War Sons of Sparta sont bien canon dans l’histoire de Kratos. De quoi faire plaisir aux fans les plus assidus, qui n’avaient justement pas eu de nouvelles de Deimos depuis sa dernière apparition dans Ghost of Sparta en 2010 !

La bande-annonce nous montre de jolis graphismes en pixel art et des monstres divers et variés contre lesquels les deux frangins vont pouvoir se battre, le tout avec une vue de côté. Une proposition trop éloignée des habitudes des fans de God of War ? Santa Monica Studio reste aux commandes pour le scénario, mais on peut s’interroger sur les choix qui ont été faits pour le gameplay et la direction artistique rétro.

Le titre aura le mérite de faire patienter les joueurs jusqu’à la sortie de la série Amazon (qui adaptera quant à elle le volet « nordique » de la saga). On retiendra surtout l’annonce du remake de la trilogie : aucune précision sur la date de sortie pour le moment, mais Sony indique dans un billet sur son blog que « cet intérêt des fans pour un retour des jeux originaux est quelque chose pour lequel nous sommes vraiment reconnaissants. Nous avons hâte de vous en dire plus ! » Affaire à suivre…