NBA Infinite – Une alternative crédible à NBA 2K Mobile ?

Du 16 au 18 février prochain, tout le gratin de la NBA se réunira à Indianapolis pour le All-Star Game. Concours de dunks, de trois points, Rising Star Challenge et bien évidemment le grand match des étoiles, le spectacle devrait une nouvelle fois être au rendez-vous, notamment avec les présences de Victor Wembanyama et Bilal Coulibaly côté français. Côté jeu vidéo, Lighspeed Studios et Level Infinite ont décidé de profiter de l’événement pour lancer leur tout nouveau jeu mobile dans l’univers du basket-ball, NBA Infinite.

Disponible gratuitement dès le 17 février sur Androïd et iOS, le jeu vous proposera d’incarner les plus grandes stars de la ligue nord-américaine dans des modes solos ou multijoueurs coopératifs et compétitifs. Du 5 vs 5 au 1 vs 1, en passant par des modes entrainements et des concours, plusieurs alternatives de jeu vous seront proposées, et, licence officielle oblige, toutes les franchises de la NBA seront représentées.

La bande annonce de lancement est plutôt alléchante. Visuellement, ça semble de très bonne facture, et les joueurs et leurs moves sont fidèlement modélisés. Plus important encore, la palette d’actions et de tactiques à mettre en place semble étendue, pour une expérience proche de la réalité d’une vraie rencontre NBA. On espère simplement que la prise en main sur téléphone sera intuitive, car sur le trailer, l’écran semble rapidement surchargé d’icônes d’actions et de déplacements. Surtout qu’en NBA, ça va vite, très vite. Espérons que le jeu puisse garder sa dimension tactique sans devenir un simple jeu de réflexes.

La force du jeu, c’est bien évidemment sa licence. La NBA, ce sont des millions de fans à travers le monde, et des ambassadeurs de grands standings. Pour le marché français, c’est Rudy Gobert qui sera le visage du jeu et l’un des personnages jouables au lancement. Sont également mis en avant Karl Anthony Towns, RJ Barrett, Tobias Harris ou encore De’Aaron Fox. Surtout, les grandes stars seront elles aussi jouables, mais peut-être pas dès le lancement, et à quel prix ?

NBA Infinite est d’ores et déjà disponible sur les stores en pré-inscription. Avec plus de deux millions de pré-inscriptions à ce jour, ce pourrait bien être un beau succès. Mais on connait le monde sans pitié du jeu mobile, et les chiffres des premiers jours ne peuvent en rien présager du succès à long-terme.

Surtout, on a du mal à imaginer un jeu 100% gratuit quand la NBA est derrière le projet. Il sera intéressant de scruter le modèle économique du jeu à sa sortie, mais il est déjà question d’un marché des joueurs, d’achats et de ventes de cartes « en fonction des prix du marché ». À l’image de NBA 2K, récemment critiqué pour être devenu un pay-to-win, on espère juste que chacun pourra avoir sa chance de progresser dans les classements quelque soit sa manière de pratiquer le jeu.

Une chose est sûre, en tant que fan de basket-ball, nous serons présents le 17 février pour laisser sa chance à NBA Infinite, tant le visuel est attirant et tant le jeu semble respectueux de l’essence tactique du basket-ball.