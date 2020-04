Le Meilleur de la Semaine – Resident Evil 3, Animal Crossing, Final Fantasy VII and co.

Récapitulatif de la semaine jeu vidéo du lundi 30 mars au dimanche 5 avril 2020.

On commence ce Meilleur de la Semaine en même temps qu’on achève cette troisième semaine de confinement, sans être même certain qu’on en soit à la moitié… Si les amis et la famille commencent à nous manquer, pour le reste, il faut bien le dire, même si c’est politiquement touchy : pour nous, gamers et autres passionnés de jeux vidéo, ce confinement peut prendre des allures de vacances… À conditions toutefois d’en avoir à se mettre sous le pad !

Question matière, cette semaine a été chargée, puisqu’on a testé rien de moins que deux des titres les plus attendus de l’année, soit Animal Crossing: New Horizons et Resident Evil 3 Remake. La semaine qui arrive ne sera pas moins occupée, puisque nous sommes en train de tester une autre très grosse sortie, Half-Life: Alyx, le premier véritable AAA en VR, tout en rattrapant un retard accumulé dans l’année en nous essayant à Disco Elysium, dont on nous promet qu’il révolutionne le RPG. Chacun dans leur genre, ces deux jeux seront-ils à la hauteur de leurs promesses ? Réponse dans les jours qui arrivent.

En attendant, jetons un œil rétrospectif à ce qui s’est passé dans le monde des jeux vidéo cette semaine.

L’actualité des jeux vidéo

On l’a dit, on achève une troisième de semaine de confinement, sans pour autant encore apercevoir la fin de l’épidémie. Et plus que jamais, pour ne pas réduire à néant ces trois semaines d’effort collectif, il est plus important que jamais de #ResterChezVous ! C’est le message que la rédaction a voulu faire passer cette semaine.

La semaine prochaine sera celle qui mettra fin à une longue attente, puisque Final Fantasy VII Remake devrait enfin arriver sur les consoles des fans de la saga. Annoncé il y a maintenant cinq ans, l’ambition du titre n’est autre que de remettre au goût du jour ce que certains considèrent comme le plus grand RPG de tous les temps. Certains. Car pour une minorité d’entre-nous, la mayonnaise mi-steampunk, mi-visual kei, avec une bonne cuillérée de magie à la D&D ne prend définitivement pas.

Toujours en rapport avec la situation de confinement, mais pas que, notre dévoué Luynan a plongé la tête la première dans l’eShop de Nintendo à la recherche des meilleurs titres pour Switch à télécharger gratuitement. Résultat, du MOBA, du super-héros et même des Pokémon, le tout pour zéro euro !

Et si “quand c’est gratuit, c’est toi le produit”, peut-être vaut-il mieux aller chercher des jeux payants, certes, mais à prix réduit ! Ça tombe bien, c’est le moment des soldes dans de nombreuses boutiques online, telles que le PS Store ou l’eShop ! On vous propose dans les articles correspondants notre petite sélection des meilleurs affaires à faire.

Enfin, même s’il est une ode au slow play, s’il n’offre pas vraiment de but, et encore moins de scoring, Animal Crossing: New Horizons s’est très vite retrouvé malgré lui au cœur d’une compétition qui ne dit pas son nom sur les réseaux sociaux, les villageois exposant et surtout comparant leurs créations les uns avec les autres. On vous a fait une petite sélection des tenues et des intérieurs qu’on a préférés.

Pour le reste de l’actu, on retrouve, dans ce Meilleur de la Semaine :

Nos tests et previews

Pour ce Meilleur de la Semaine, les tests seront les gros morceaux de l’actu, puisque nous avons pu aller voir ce que donnaient deux titres parmi les plus importants de cette année. Ce fut d’abord le cas du titre probablement le plus attendu par les possesseurs de Switch, Animal Crossing: New Horizons. Un jeu aussi populaire qu’il est particulier : pas d’histoire, pas de combat, pas de but… Et pourtant, il saura capter l’intérêt des vieux fans comme des nouveaux joueurs, comme ce fut le cas avec notre testeur Dancetaria, qui s’essayait pour la première fois à la licence.

Deuxième très gros morceau, Resident Evil 3 Remake. Arrivé étonnamment tôt, le jeu de Capcom fait suite au succès incontestable de Resident Evil 2 Remake. Visuellement impressionnant, mis en scène de main de maître, le jeu pêche toutefois par sa durée de vie, ne dépassant pas les huit heures de jeu. Ce qui ne devrait pas décourager les fans de la licence, d’autant que ce remake est aussi l’occasion d’affronter un Nemesis plus puissant que jamais.

Beaucoup moins attendu, voire pas du tout, Granblue Fantasy Versus est, comme son nom l’indique, un versus fighting game, un jeu de combat en 2D. Inspiré d’une licence extrêmement populaire en Asie, il ne pourra toutefois pas s’appuyer sur elle pour s’imposer chez nous. Heureusement, le jeu possède suffisamment de qualités intrinsèques, ayant bénéficié du savoir faire d’Arc System Works, pour convaincre.

Enfin, moins convainquant, nous avons également testé The Complex, jeu d’aventure en FMV qui se content du service minimum, et le remake du titre culte de la Saturn, Panzer Dragoon, adaptation sympathique mais qui porte les stigmates d’un gameplay vieillissant. Nous avons eu l’occasion également d’essayer les bêta de Predator: Hunting Grounds et West of Dead.

Les petits plus / dossiers / guides / chroniques

Toujours dans le Meilleur de la Semaine, fidèle à sa réputation de cracheur de venin, Luynan revient avec un nouveau “5 Avis Impopulaires” qui s’en prend cette fois au tout mignon Animal Crossing: New Horizons. Mais qu’a-t-il donc fait pour mériter ça ?!

Nous vous avons également proposé cette semaine deux guides bien pratique pour qui viderait les 100% dans Resident Evil 3 Remake. Un premier guide vous permettra de ne manquer aucune des figurines Mr. Charlie, dont la moustache semblait nous narguer. Rira bien qui rira le dernier. D’autre part, et toujours dans Resident Evil 3 Remake, Riku vous indique où et comment obtenir toutes les armes et améliorations disponibles dans le jeu. Il faudra au moins ça pour venir à bout du Nemesis !

Notez que vous pourrez également retrouver ces guides sur notre chaîne YouTube, tout comme le vidéo test de Resident Evil 3 Remake et autres réjouissances.

Les principales sorties jeux vidéo de la semaine prochaine

Bien entendu, la semaine prochaine, c’est l’arrivée de Final Fantasy VII, qui devrait éclipser une bonne partie du reste des sorties, telle que celle de Disaster Report 4: Summer Memories, ou encore Biped, qui arrive sur PlayStation 4 après avoir commencé sa carrière sur PC il y a quelques jours…

Et c’est tout pour ce numéro du Meilleur de la Semaine… en attendant celui de la semaine prochaine ! Bon dimanche !