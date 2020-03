Quelles sont les sorties jeux vidéo du mois d’avril 2020 ?

En cette période difficile, il est devenu obligatoire de rester à la maison, confinement oblige. Mais voyons le bon côté des choses, cette situation peut être perçue comme une opportunité pour jouer sans culpabiliser. Rattraper le retard cumulé et entamer enfin cette pile de jeux qui prenait la poussière depuis des mois. En ce mois d’avril 2020, les jeux vidéo se découvrent d’un fil, de peur du virus probablement. Autrement dit, le calendrier des sorties jeux vidéo se montre plutôt timide. Néanmoins, rassurez-vous, il y a tout de même de quoi faire sur vos supports préférés.

Deux gros titres sont à retenir : Resident Evil 3 et Final Fantasy VII Remake, deux jeux remis au goût du jour et très attendus par les fans. On pourrait également mentionner Trials of Mana totalement revu pour l’occasion. Bref, il y a de quoi faire ! On passe au calendrier par support :

PlayStation 4

Resident Evil 3 – 3 avril

Disaster Report 4: Summer Memories – 7 avril

Final Fantasy VII Remake – 10 avril

Moto GP 20 – 23 avril

Trials of Mana – 24 avril

Predator: Hunting Grounds – 24 avril

SnowRunner – 28 avril

Moving Out – 28 avril

Sakura Wars – 28 avril

Xbox One

Resident Evil 3 – 3 avril

Moto GP 20 – 23 avril

Predator: Hunting Grounds – 24 avril

SnowRunner – 28 avril

Moving Out – 28 avril

Nintendo Switch

Disaster Report 4: Summer Memories – 7 avril

Moto GP 20 – 23 avril

Trials of Mana – 24 avril

Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4: Road to Boruto – 28 avril

Moving Out – 28 avril

PC

Resident Evil 3 – 3 avril

Disaster Report 4: Summer Memories – 7 avril

Moto GP 20 – 23 avril

Trials of Mana – 24 avril

Predator: Hunting Grounds – 24 avril

SnowRunner – 28 avril

Moving Out – 28 avril

Gears Tactics – 28 avril

Que comptez-vous acquérir sur ces sorties jeux vidéo d’avril 2020 ? Allez-vous succomber à la joie des éditions remastered ? Dites-nous tout en commentaire ! Vous pourrez prochainement retrouver l’ensemble de nos tests.