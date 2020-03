Grimvalor – L’excellent Souls-like 2D émigre chez Nintendo

Si les morts violentes et nombreuses ne vous Souls pas, Grimvalor est fait pour vous.

Grimvalor est disponible sur appareils iOS et Android depuis 2018. À première vue, avant de mettre les mains dessus, on pourrait se dire qu’un jeu aussi punitif qu’un Souls, soit-il en 2D, ça ressemble à tout sauf une bonne idée sur un écran tactile. De fait, dans ce genre de jeux la précision et la vivacité de réaction sont souvent de mise, notamment au moment de bien timer ses esquives, et donc, louper le bouton virtuel une fois sur deux peut paraître rédhibitoire.

Or, il n’en est rien. Avec ses contrôles simples – un (double) saut, une attaque / action, une esquive, plus gauche et droite – et ses “touches” parfaitement positionnées, Grimvalor se prend immédiatement en mains (contrairement, par exemple, à un Castlevania: Symphony of the Night qui nécessite un temps d’adaptation avant de réussir à jouer sans appuyer dans le vide). C’est alors un vrai bonheur comme celui procuré par Hollow Knight pour ne citer que lui, de progresser toujours un peu plus loin, de mourir, d’apprendre et de revenir plus déterminé et plus sage…

Situé dans un univers dark et violent, Grimvalor vous envoie à la recherche de votre souverain disparu, et permettez-nous de vous dire que la quête ne ressemblera pas à une balade champêtre. De catacombes en donjons peu guillerets, vous allez rencontrer tout un bestiaire vindicatif et affreux, que vous allez pouvoir transformer en sashimi de votre lame affûtée. Des combats à profu’, un peu de loot à fouiner, quelques énigmes à résoudre, du metroidvania et de la plateforme, voilà ce qui s’inscrit au menu de ce titre, ouvertement inspiré des derniers jeux de From.

Grimvalor est disponible actuellement sur iOS et Android. Vous pouvez aller voir de quoi il retourne avant de passer à la caisse, car le premier chapitre est gratuit (il dure quand même une ou deux heures), suite à quoi vous pourrez acquérir le tout pour environ 7€. Or, le 7 avril, il sera également disponible sur Switch pou 13€ (précommande ici), un support idéal pour recevoir cette petite perle issue du mobile. Le voyage des jeux du mobile vers les consoles est bien plus rare que l’inverse, et est généralement signe de grande qualité. Notez que cette sortie sur Switch s’accompagnera, pour toutes les plateformes, d’un mode réclamé depuis longtemps par les fans, le new game + (quel joli nom…), qui vous rendra la tâche encore plus ardue. Ça promet…